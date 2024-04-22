حالة الطقس غدا الثلاثاء 23-4- 2024 في وادي النطرون

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون في محافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 40 درجة نهارًا و21 درجة ليلا.

كما أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية وسيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

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درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

تحذر الهيئة قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة غدا هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.