حبس بائع خضار مزق جسد زميله حتى الموت بالقليوبية
أمرت نيابة القليوبية بحبس بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قتله لزميله طعنا بالسكين إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مكان البيع فى سوق شبين القناطر، حيث تم نقل المجنى عليه مصابا الى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها سالف الذكر.
تفاصيل المشاجرة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقى المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر اشارة من المستشفى بوصول " م ص ا ا " 23 سنة بائع خضار جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.
الخلاف على مكان البيع
توصلت التحريات الى ان وراء الواقعة زميل المجنى عليه فى سوق شبين القناطر نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على مكان البيع، فأقدم المتهم على طعن المجني عليه الذي تم نقله إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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