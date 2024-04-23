محمود علوان يكتب : أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة

تزامنًا مع أنباء التعديلات الوزارية المرتقبة، تواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مأزقا كبيرًا في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024 والخاص بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيها والمفترض تطبيق القرار بدءًا من شهر مايو القادم.

أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة

جاء قرار المجلس القومي للأجور مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين، وهو قرار وجيه يؤكد مساعي الدولة لتخفيف المعاناة عن الموظفين والعاملين في القطاع الخاص؛ لكن تنفيذ القرار لمنتسبي المدارس الخاصة أصبح إشكالية تؤرق وزارة التربية والتعليم خاصة في مدارس اللغات والعربي، حيث إن الأمر في أغلب المدارس الدولية أخف وطأة بسبب الأجور والرواتب التي تدفعها تلك المدارس منذ البداية للعاملين بها نظرا لما تحصله من مصروفات.

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وشهد المجتمع التربوي أكثر من لقاء بين أصحاب المدارس الخاصة لمناقشة الوضع، وتضمنت اللقاءات اعترافا من أصحاب المدارس بوجاهة القرار الحكومي نظرًا للظروف المعيشية والاقتصادية الحالية للمواطنين؛ ولكن كان هناك عدة تحفظات من قبل أصحاب المدارس الخاصة على آليات تطبيق القرار، إذ إن القرار ينص على تطبيقه بدءًا من مايو القادم في حين أن ميزانية المدارس تبدأ في سبتمبر من كل عام، أيضًا تساءل أصحاب المدارس عن كيفية توفير تلك الرواتب للعاملين بالمدارس الخاصة عربي ولغات، وهناك نسبة كبيرة من تلك المدارس مصاريفها تتراوح بين ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه في العام، وما يترتب على قرار رفع الحد الأدنى للأجور بتلك المدارس من زيادة التأمينات وضريبة كسب العمل، وكيف سيتم تمييز العاملين الأقدم ذوي الخبرة عن الموظفين والعاملين الجدد في التطبيق ؟!

وجميعها أسئلة توجه بها أصحاب المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم للإجابة عنها.

فهل يكون الحل في رفع مصروفات تلك المدارس بشكل يتناسب مع زيادة الحد الأدنى للأجور في القرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ ؟!

ولو تم ذلك فما مدى قدرة أولياء الأمور بتلك المدارس على تحمل تلك الزيادات ؟! مع العلم أن وزارة التربية والتعليم أعلنت كثيرا عن موقف صريح فيما يخص عدم زيادة المصروفات بنسب أكبر من النسب المقررة في القرارات الوزارية المنظمة للعمل في المدارس الخاصة والدولية.

مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن نقاشات شبيهة بتلك أثيرت في مجموعة مدارس ٣٠ يونيو التي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي مدارس خاصة تخضع لما يخضع له القطاع الخاص في التعليم، وتدير مجموعة مدارس ٣٠ يونيو بالوزارة، وتلك المدارس تواجه نفس الأزمة المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

في سياق ذي صلة، اتجهت العديد من المدارس الخاصة للغرف التجارية التابع لها السجلات التجارية للمؤسسات والشركات المالكة لتلك المدارس بطلبات الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنة 2024.



وتتيح الغرف التجارية، كل غرفة في دائرة محافظتها بإخطار منتسبيها (أكثر من 10 عمال) بإجراءات التقدم بالاستثناء بحد أقصى 13 مايو 2024، وتشترط الغرف التجارية أن أي طلبات يجب أن ترد من خلال الاتحاد طبقا للتعليمات الواردة في ذلك الشأن.



وتحدد كل غرفة الموظف المحدد لتلقى الطلبات وتخطر أمين عام الاتحاد باسمه ووظيفته ورقم المحمول والبريد الإلكتروني، على أن تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الغرفة التابع لها المُنشأة.



وتقوم الغرف بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن يتم موافاة الاتحاد بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة إلكترونية على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory)) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل بدورية أسبوعية، وتحدد لذلك يوم الخميس من كل أسبوع طوال فترة التقديم.

فهل يتم استثناء المدارس الخاصة من تطبيق القرار ؟! الأمر في حالة الاستثناءات المقدمة يتعلق بفحص حالة كل مدرسة متقدمة بمفردها وفقًا للمستندات والميزانيات التي تتقدم بها المدرسة للغرفة التجارية.

لم تقف الأمور بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور عند تقديم الاستثناءات للغرف التجارية؛ بل شملت مقترحًا تقدمت به جمعيات أصحاب المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم بأن يتم تطبيق القرار على سنوات دراسية بحيث تكون نسب الزيادة في المصروفات الدراسية التي تحددها الوزارة تتناسب مع دخول أولياء أمور تلك المدارس، باعتبار أن دخول المدارس يكون من المصروفات الدراسية التي تحصلها من أولياء الأمور وأن أي زيادة في إنفاق تلك المدارس سوف يتبعه بالضرورة زيادة في المصروفات الدراسية المقررة، حتى تتمكن تلك المنشآت من الوفاء بالتزاماتها وتوفير الخدمة التعليمية بجودة عالية.