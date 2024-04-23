الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزير التعليم العالى يبحث فتح فرع لجامعة أبردين البريطانية فى مصر

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفد جامعة أبردين البريطانية برئاسة د. جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، لبحث التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

فى بداية اللقاء أكد عاشور، حرص الوزارة على التوسع فى التعاون الدولى وتحقيق الشراكة مع المؤسسات التعليمية ذات السمعة العالمية، لافتًا إلى أن المرجعية الدولية هى أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التى تسعى لجعل مصر منصة جاذبة فى الخدمات التعليمية للمنطقة العربية وبوابة للقارة الإفريقية.

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ولفت الوزير إلى الاهتمام بالتوسع فى إتاحة التعليم العالى، وارتكاز خطة عمل الوزارة على الاستعداد لتلبية الاحتياجات المستقبلية من توافر المقاعد الجامعية لتواكب الزيادة السنوية المُطردة فى أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالى، والمتوقع أن تصل إلى 5.5 مليون بحلول عام 2032، مستعرضًا التوسعات التى أجرتها منظومة التعليم العالي وتشهد تنوعا كبيرًا  بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وكذا أفرع الجامعات الدولية.


ولفت عاشور إلى أهمية الشراكات الدولية فى دعم مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية، ورفع قدرات الخريجين من طلاب الجامعات المصرية وتوفير فرص لهم فى التخصصات العلمية الحديثة والتكنولوجيات المستجدة، منوهًا بالاهتمام بشكل خاص بالبرامج البينية، والبرامج العابرة للتخصصات.

وثمّن الوزير العلاقات القوية التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا لتجارب التعاون الناجحة فى فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية فى مصر.


وناقش الجانبان إمكانية فتح فرع لجامعة أبردين البريطانية فى مصر، وأكد عاشور ترحيب الوزارة بالتعاون مع جامعة أبردين العريقة التى تعد من أبرز الجامعات البريطانية، وتحظى بترتيب متميز فى التصنيفات الدولية.
وبحث الاجتماع التعاون فى مجالات؛ (إدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، وعلوم الحاسب).

وتناول اللقاء التعاون فى مجال البحث العلمى، ودعم البحث العلمى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين سواء من خلال تبادل الباحثين، أو المشروعات البحثية المشتركة.

كما أكد عاشور، الحرص على تعزيز جوانب التعاون والشراكات الدولية لتربط بين روافد منظومة التعليم العالي المصرية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، عبر عقد البروتوكولات والاتفاقات المشتركة بين مختلف الجامعات لتبادل الخبرات والفائدة.
 من جانبه، أعرب الوفد البريطانى عن تقديره للإنجاز الذى حققته مصر فى تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.


وأشار بروفيسور سكاتن، إلى تطابق الرؤية بين البلدين فى الأهداف الخاصة بالتعاون الدولى، والحرص على دعم الشراكات مع الدول الصديقة، وبخاصة مصر لدورها وموقعها التاريخى فى المنطقة فى مجالات التعليم والبحث العلمى والثقافة.

وأعرب عن سعادته بتقديم خدمات جامعته فى مصر، مشيدًا بتميز مستوى الطالب المصرى فى العديد من العلوم، وحرصه على التفوق فى الدراسة.


وأشاد الوفد بمستوى الإمكانات المادية التى شاهدوها من خلال زياراتهم لعدد من الجامعات المصرية.

حضر الاجتماع د. عبد الوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. شريف مجدى المستشار القانوني للوزارة، ود. إيهاب رزق رئيس مجلس إدارة شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم.


ومن الجانب البريطانى حضر د. بيل جاكسون نائب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين، ود. ستيف تاكر رئيس لجنة ضمان الجودة، ود. إحسان آشر مدير توظيف الطلاب.

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