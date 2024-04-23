الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

انخفاض الأسعار في الإعلام!

المصريون الذين يعيشون في الخارج سعداء بانخفاض أسعار العديد من السلع خاصة الغذائية الذى يتابعونه يوميا في إعلامنا.. أما المصريون الذين يعيشون داخل البلاد يبحثون عن هذا التخفيض في الأسعار بالأسواق ولا يجدونه! 

حتى التخفيض المتفق عليه في أسعار الخبز بين ممثلى أصحاب المخابز والغرف التجارية لم يحدث إلا جزئيا ولم تلتزم به العديد من المخابز!  وهناك الآن حملات لمقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد والإسكندرية لارتفاع أسعارها، وحملات لمقاطعة شراء اللحوم بالقاهرة  لتخفيض أسعارها!

Advertisements

 
وهذا أمر لابد وأنه يثير تساؤلات المواطنين.. فالإعلام الذى يتحدث عن انخفاض الأسعار بشكل يومى الآن لا يقوم بدوره للتأكد من حدوث هذا الانخفاض على أرض الواقع، أى في الأسواق.. وذات الشىء لم تفعله الحكومة بأجهزتها التى تتابع حركة الأسعار في الأسواق أيضا.

 
إن الحديث في الإعلام عن إنخفاض العديد من الأسعار دون أن يتحقق ذلك في الأسواق مثير لاستفزاز المواطنين، ويتعين أن يتوقف الإعلام عن ذلك، ويتعين عليه ألا يتحدث عن انخفاض في الأسعار قبل أن يتحقق من حدوثه بالفعل في الأسواق.. فهذا واجبه البديهى الذى يفرض عليه أن يدقق ما يقوله ويذيعه ويروجه ويتحقق من صحته.

 
وعلى الحكومة التى تعهدت بمواجهة التضخم والسيطرة على الغلاء أن تعلم هى وبشكل دورى الناس بحالة وحركة الأسعار في الأسواق حتى يستند إليها الإعلام فيما ينشره ويذيعه بدلا من ترويج أخبار ومعلومات غير صحيحة وغير حقيقية، أو هى مجرد وعود لم تتحقق على أرض الواقع.

 

أمريكا وإيران والعرب!

خضوع الفن للسياسة!


كما أن الترويج لإنخفاض في الأسعار للسلع الغذائية لم يتحقق فعلا يضر ولا يفيد.. يضر لأنه يثير ضيق الناس ويحبطهم ولا يجعلهم يصدقون الإعلام في أمور أخرى يتناولها، بينما أهم شىء لفاعلية وتأثير الإعلام هو مصداقيته لدى جمهور المواطنين. 

أسعار الخبز إنخفاض الاسعار مقاطعة شراء اللحوم مقاطعة شراء الأسماك مواجهة التضخم السيطرة على الغلاء الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

لغز عملية أصفهان!

رئيس الحكومة يرد على رئيس الحكومة!

ليس الخبز وحده يجب خفض أسعاره!

قوى وذكى!

رد على الرد!
ads

الأكثر قراءة

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

الغندور يهاجم جماهير الأهلي، ويكشف سر تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية