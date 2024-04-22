الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

أمريكا وإيران والعرب!

انشغلنا بالسخرية من الضربة الإيرانية لإسرائيل عما حدث من قبل الأمريكان بعدها لمنع إسرائيل من الرد عليها بشكل يفجر حربا إقليمية في المنطقة، وهو ما حدث بالفعل حينما جاءت عملية أصفهان رمزية مع عدم مجاهرة إسرائيل بالقيام بها! 

إن ما فعله الأمريكان مع الحلفاء الأوروبيين لمنع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران لم يفعلوه لوقف الحرب ضد أهل غزة الدائرة منذ أكثر من ستة أشهر التي سقط فيها نحو 34 ألف شهيد ومائة ألف جريح.. وذلك يعكس بجلاء وزن الإيرانيين لدى الأمريكان ووزننا نحن العرب لديهم!

لقد استخدمت أمريكا ومعها حلفاءها الأوروبيين كل نفوذها لدى اسرائيل لمنعها من القيام بعمل عسكرى يثير استفزاز إيران ويدفعها للرد مجددا، وفى ذات الوقت استخدمت أمريكا حق النقض لمنع إصدار قرار من مجلس الأمن لقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.. 

كما أن أمريكا لم تستخدم بعض نفوذها فى العالم لوقف الحرب البشعة ضد أهل غزة رغم أنها بمثابة حرب إبادة لهم سواء بالاسلحة النارية أو بسلاح التجويع! 

وبصراحة نحن العرب المسئولون عن ذلك.. فنحن لم نظهر للامريكان كم نحن غاضبون لمواقفهم العدائية تجاه الأشقاء الفلسطينيين والداعمة لإسرائيل بما يقدمونه لإسرائيل من أموال وأسلحة وحماية دولية! ونحن لم نظهر للأمريكان أنهم بمواقفهم العدائية هذه إنما يهددون مصالحهم في منطقتنا! 

خضوع الفن للسياسة!

لغز عملية أصفهان!

إننا نحن العرب لم نتجاوز في علاقاتنا مع الأمريكان نطاق المناشدات بعد، على عكس الإيرانيين وأيضًا الأتراك.. وتلك هي المشكلة.. ولو أظهرنا العين العربية الحمراء قليلا لتغيرت المواقف الأمريكية تجاهنا واحترمت ما يُغضبنا وما يستفزنا وتجنبت أن تتخذ موقفا لا يرضينا.. أو باختصار لعمالتنا كما تعامل إيران! 

Advertisements

الضربة الإيرانية لإسرائيل الحرب بين إسرائيل وإيران إيران والعرب عملية أصفهان الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الامريكان الفلسطنيين الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

رئيس الحكومة يرد على رئيس الحكومة!

ليس الخبز وحده يجب خفض أسعاره!

قوى وذكى!

رد على الرد!

العالم نسى المأساة!

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM بدءا من غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر: منخفض صحراوي يضرب البلاد ودرجة الحرارة تصل 40

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

غضب جماهير الزمالك بسبب احتفال فندق إقامة دريمز الغاني بالتعادل في الكونفدرالية (فيديو)

مدبولي يُعرب عن تطلع مصر للحصول على دعم لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين

محافظ بورسعيد يتضامن مع شعبها، الغضبان يرفض دخول سوق الأسماك بسبب الأسعار

مؤشر الدولار الأمريكي يواصل القفز لقمم جديدة عالميا

رئيسة بلدية في تركيا تغلق محال للاجئين لهذا السبب وتهدد بطردهم (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

قرار عاجل من السلطات الليبية استعدادا لتقلبات جوية مرتقبة

"مربى الدوقة"، صديقة ميجان ماركل تتعرض للسخرية بعد جلسة تصوير

وزنه أكبر من 4 أفيال صغيرة، تحول كبير في حياة أسمن رجل بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، البلطي يواصل الانخفاض في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

هل يجوز عمل المرأة دون إذن زوجها؟، رد حاسم من الإفتاء

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

المزيد
الجريدة الرسمية