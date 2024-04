اختارتها الإمارات ضمن 40 قيادة شبابية، نائب محافظ الوادى الجديد: لن أتوقف عن التعلّم

نشرت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقالًا جاء فيه....

في إحدى الجلسات النادرة والتي يكون فيها صدق مع النفس، سألني أحد الأصدقاء بشغف لسماع الإجابة:

Hanan, what is the thing that you will never do ?

( حنان، ما هو الشيء الذي لن تفعليه أبدًا ؟ )

رديت بدون تردد:

The thing that I will never do , is stop learning.

( الشيء الذي لن أفعله أبدًا، هو التوقف عن التعلّم)

أؤمن بشكل شخصيّ، بأنني في رحلة تعلّم دائمة، قد تختلف التوقيتات والأماكن وطبيعة العمل وظروف الحياة، لكنها لا تتوقف أبدًا..

ولأن رحلة التعّلم هنا مختلفة، فكان لابد من التوثيق..

شاركتنا فيها دولة الإمارات الشقيقة تجربتها الثريّة في صناعة المستقبل، وتشرّفت فيها بانضمامي لأربعين قيادة شبابية واعدة ومؤثرة من ٢٠ دولة عربية شقيقة..

قصصٌ ملهمة وتجارب رائدة عن الأطر والسياسات وأدوات تصميم المستقبل، بهدف تمكين الجهات الحكومية المختلفة وتعزيز جاهزية الدول للمستقبل، تبادل الخبرات والتنافسية العالمية..

لكن أكثر ما أحب أن أوثقه من التجربة وأثّر في بشكل شخصيّ، سواءًا من التبادل المعرفي والمحتوي الأكاديمي الذي تم في الجلسات الافتراضية مع أصحاب المعالي والسعادة من دولة الإمارات العربية الشقيقة أو من الزيارات الميدانية للمؤسسات والدوائر الحكومية ونماذج التكاملية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ؛

هو كيفية وضع وصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.

١) الإنسان أولوية قصوي، صياغة الرؤية والأهداف لتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية، وتأخذ في عين الاعتبار الأجيال القادمة، وتسابق الزمن لاستشراف آليات وأطر وسياسات تواكب التطور العالمي وصناعة المستقبل..

٢) يعتمد تنفيذ هذه الاستراتيجيات بشكل أساسي علي الكوادر والكفاءات من القيادات المحلية الوطنية، الشباب المحب لوطنه، المحافظ علي هويته، والمؤمن بحلم بلاده في أن تكون دولة رائدة ونموذج يحتذي به علي مستوي العالم..

٣) أهمية العمل الجماعي وتناغم فريق العمل وتكامل الجهات والمؤسسات الوطنية تحت مظلة واحدة..

٤) القائد الحقيقي ليس بالضرورة أن يظهر في الصورة، ولا أن يتقدم الصفوف.. بالعكس، ثقته الكاملة في فريق عمله وتوفير البيئة المناسبة له، وإتاحة المجال له ليبدع، والتوجيه فقط وقت الاحتياج ؛

هو ما يحقق تقدم وازدهار أوطاننا ويساهم في خلق أجيال متتالية من القيادات المؤهلة لتحمّل المسؤلية واستكمال المسيرة.

٥) معايشة التجربة مع زملائي الأفاضل من دولنا العربية الشقيقة في هذا التوقيت الذي كنّا في أمّس الحاجة له، برغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه بعض دولنا العربية أو حتي المتغيرات العالمية ؛ إلا أنّه جمعنا حلم واحد لدولنا العزيزة، وأدركنا أن اجتماع الإرادة السياسية والمصلحة الوطنية والشراكة الاستراتيجية الاقليمية فيما بيننا هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج تاريخية وسريعة لبلادنا الغالية..

الحقيقة أن التجربة بأثرها كان لها وقع وتأثير مختلف، لأنني لامست وعايشت كل هذه المراحل وهذا الشعور تجاه وطني العزيز..

فكل الشكر والامتنان والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا علي هذه التجربة الرائدة والفريدة ولزملائي الأعزاء من بلادنا العربية، خريجي برنامج قيادات حكومات المستقبل الدفعة الأولي، ولكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وللمنظمة العربية للتنمية الادارية..

شكر خاص لفخامة الرئيس، القائد الملهم والداعم الدائم الذي أخذ علي عاتقه منذ توليه حكم البلاد، إيمانه الكامل بقدرات وإمكانيات بلاده، وتاريخها العريق العظيم، وحلمه الكبير في التنافسية العالمية، وإصراره علي تحقيق الحلم بأيادي مصرية خالصة، وشباب محب لوطنه محافظًا علي هويته، مرسّخًا للمبادئ والقيم والإنسانية في كل جوانب الدولة المصرية..

ولأذكّر نفسي دائما ً:

" اجعلو إختلاف أديانكم وألوانكم وأجناسكم قيمة مضافة لحلمكم، وثراءً لمستقبلكم، ولا تتفرقو أبدًا... مارسو الصدق وآمنو بالحلم يتحقق، فالأحلام لا تسقط بالتقادم.".

