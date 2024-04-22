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محافظات

لتعزيز بيئة الاستثمار، نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد البنك الأهلي

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد البنك الأهلي،فيتو

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، خالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، وأحمد حامد نائب مدير عام قطاع أمناء الاستثمار والوفد المرافق، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين البنك والمحافظة لمنح قروض ميسرة للمستثمرين الجادين، بحضور  نجلاء عبد الرحمن مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة.

وتمت مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتمويلها والتي ترتكز على المشروعات الزراعية والمشروعات المرتبطة بالزراعة، وأكدت نائب المحافظ حرص المحافظة على التعاون البنّاء والمثمر مع البنك الأهلي كشريك ومساهم أساسي في عملية التنمية.

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كما استعرضت تطوير وميكنة منظومة عمل صندوق استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي؛ بهدف تيسير عمل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتعاملين مع الصندوق بما يُسهم في تقديم خدمة متميزة وتعزيز بيئة الاستثمار الزراعي بالمحافظة.

الخطة الاستثمارية بالوادي الجديد 

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرًا تستعرض فيه ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الوادي الجديد  للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

وأكدت السعيد أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق، لافتة إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها.

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الوادى الجديد حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد خطة المواطن الاستثمارية خطة التنمية المستدامة فرص الاستثمار مبادئ الحوكمة

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