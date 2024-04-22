فتاة تتخلص من حياتها بعد فسخ خطبتها بالقليوبية

تخلصت فتاة في العقد الثاني من العمر من حياتها شنقا بعد فسخ خطبتها في القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك.

التحقيق في واقعة تخلص فتاة من حياتها بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع فتاة بالعقد الثانى من العمر باحدى قري مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع فتاه بالعقد الثانى من العمر حيث تخلصت من حياتها شنقا.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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وشيع أهالي قرية كفر الشوبك بمحافظة القليوبية جثمان المتوفاه لمثواه الاخير وسط دعوات ذويها لها بالرحمه والسلوان ولذويها بالصبر والسلوان

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