الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد التوت، يقاوم الالتهابات بالجسم ويحارب السرطان ويقوى المناعة

فوائد التوت، فيتو
فوائد التوت، فيتو

فوائد التوت، التوت من الفاكهة الموسمية التى لها عشاق كثيرون وهو يعتبر فاكهة شعبية بسعرها البسيط كما تنتشر أشجار التوت فى كل مكان.

وفوائد التوت، عديدة ورغم انتشار التوت وانخفاض سعره إلا أن قيمته الغذائية عالية وله أنواع عديدة وينصح الخبراء بتناوله باستمرار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن التوت من الفاكهة الشهيرة التى لها شكل مميزة وأنواع عديدة وله مذاق لا يقاوم يعشقه الكبار والصغار وهو من الفصيلة الوردية واشتهر بقيمته الغذائية العالية، ويدخل فى صناعة الأدوية للونه المميز وكذلك مذاقه، كما يساعد في تقوية المناعة والحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في التوت 

وأضاف السيد، أن التوت له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والفسفور والزنك والسيلينيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ه ونسبة عالية من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات والثيامين والنياسين وحمض الفوليك وفيتامين ك.

فوائد التوت، فيتو 

فوائد التوت

وتابع، أن من فوائد التوت، التى تدفعنا لتناوله يوميا طوال موسمه:-

  • يعزز من نضارة البشرة وجمالها.
  • يحافظ على شباب البشرة لأنه يحفز انتاج الكولاجين بها.
  • يعمل على مقاومة علامات الشيخوخة بالبشرة.
  • يعمل فى تعزيز الصحة العامة
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يساعد فى ضبط مستويات السكر في الدم.
  • يساعد فى تقوية المناعة لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يعمل على الوقاية وعلاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يساعد فى الوقاية من السرطان لأنه يقاوم الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكون الخلايا السرطانية.
  • تعزز من صحة الجلد وتوحد لونه لأنها تعزز من صبغة الميلانين بالجلد.
  • يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم ومنع الإصابة بالإمساك.
  • مهم لصحة الحوامل حيث يرطب الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من السوائل كما يعمل على نمو الجنين بشكل صحى.
  • يساعد فى إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والسوائل التى تعزز الشعور بالشبع وهو قليل السعرات الحرارية.
  • يحمى من الإصابة بالنوع الثانى من السكري.
  • يساعد فى نمو البكتيريا النافعة بالجسم ويقلل ن وجود البكتيريا الضارة.
  • يقاوم الالتهابات بالجسم.
txt

فوائد الخروب، يخفف آلام الروماتيزم ويحسن المزاج ويساعد على الاسترخاء

txt

فوائد الحرنكش، فاكهة غنية بالعناصر المهمة يجب تناولها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التوت فوائد التوت القيمة الغذائية الموجودة في التوت الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد السمسم، يحمي أجهزة جسمك من الأمراض

فوائد الزعفران، يحمي من الأمراض المزمنة ويقوي الذاكرة

فوائد زيت النعناع للشعر، يحفز نموه ويعالج القشرة

فوائد الثوم، لصحة القلب والدماغ وحل مشاكل الشعر

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

إعلام عبري: إصابتان في عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة (فيديو)

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية