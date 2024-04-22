فوائد التوت، يقاوم الالتهابات بالجسم ويحارب السرطان ويقوى المناعة

فوائد التوت، التوت من الفاكهة الموسمية التى لها عشاق كثيرون وهو يعتبر فاكهة شعبية بسعرها البسيط كما تنتشر أشجار التوت فى كل مكان.

وفوائد التوت، عديدة ورغم انتشار التوت وانخفاض سعره إلا أن قيمته الغذائية عالية وله أنواع عديدة وينصح الخبراء بتناوله باستمرار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن التوت من الفاكهة الشهيرة التى لها شكل مميزة وأنواع عديدة وله مذاق لا يقاوم يعشقه الكبار والصغار وهو من الفصيلة الوردية واشتهر بقيمته الغذائية العالية، ويدخل فى صناعة الأدوية للونه المميز وكذلك مذاقه، كما يساعد في تقوية المناعة والحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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القيمة الغذائية الموجودة في التوت

وأضاف السيد، أن التوت له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والفسفور والزنك والسيلينيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ه ونسبة عالية من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات والثيامين والنياسين وحمض الفوليك وفيتامين ك.

فوائد التوت، فيتو

فوائد التوت

وتابع، أن من فوائد التوت، التى تدفعنا لتناوله يوميا طوال موسمه:-

يعزز من نضارة البشرة وجمالها.

يحافظ على شباب البشرة لأنه يحفز انتاج الكولاجين بها.

يعمل على مقاومة علامات الشيخوخة بالبشرة.

يعمل فى تعزيز الصحة العامة

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد فى ضبط مستويات السكر في الدم.

يساعد فى تقوية المناعة لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يعمل على الوقاية وعلاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يساعد فى الوقاية من السرطان لأنه يقاوم الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكون الخلايا السرطانية.

تعزز من صحة الجلد وتوحد لونه لأنها تعزز من صبغة الميلانين بالجلد.

يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم ومنع الإصابة بالإمساك.

مهم لصحة الحوامل حيث يرطب الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من السوائل كما يعمل على نمو الجنين بشكل صحى.

يساعد فى إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والسوائل التى تعزز الشعور بالشبع وهو قليل السعرات الحرارية.

يحمى من الإصابة بالنوع الثانى من السكري.

يساعد فى نمو البكتيريا النافعة بالجسم ويقلل ن وجود البكتيريا الضارة.

يقاوم الالتهابات بالجسم.