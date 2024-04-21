فوائد الخروب، يخفف آلام الروماتيزم ويحسن المزاج ويساعد على الاسترخاء

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كعصير طبيعي له مذاق مميز، والهروب له نكهة مميزة تستخدم فى صناعة الحلوى.

وفوائد الخروب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم فى الطب القديم، وحاليًا يدخل فى صناعة الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخروب من النباتات الشهيرة التى تعتبر من فصيلة البقوليات وهو يستخرج من شجرة دائمة الخضرة، وله نكهة مميزة تجعله يدخل فى صناعة الحلوى كما يحتوى على العناصر الغذائية المهمة وبالتالى كان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية.

Advertisements

عناصر مهمة موجودة في الخروب

وأضاف السيد، أن الخروب له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والنحاس وفيتامين د ونسبة عالية من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات.

فوائد الخروب، فيتو

فوائد الخروب

وتابع أن من فوائد الخروب التى تدفعنا لتناوله باستمرار حفاظا على الصحة:-

ينشط الدورة الدموية بالجسم وبالتالى يجعل أجهزة الحسن تعمل بأعلى كفاءة.

يحمى من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.

الخروب مفيد لمن يعانون الآلام الروماتيزمية، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم.

يساعد فى تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب والاسترخاء.

يحمى من هشاشة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

مشروب الخروب، يعمل على تنقية الدم من أي ملوثات، ويزيل السموم من الجسم.

يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

مشروب مرطب ومهم فى فصل الصيف لأنه يساعد الجسم على مقاومة حرارة الطقس.

يساعد فى علاج الإسهال لدى الكبار والصغار.

يعمل على تخفيف القيء عند الإصابة به.

مهم لصحة الحوامل لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية مناعة المرأة الحامل ونمو الجنين بشكل صحى.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على الألياف المشبعة، كما أنه يستطيع إذابة الدهون بالجسم وإخراجها مع البراز وبالتالى يساعد فى إنقاص الوزن ولكن فى حالة شربه بدون سكر.

يساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى علاج السعال ويخفف من حدة أعراض الربو والحساسية.

يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية على مضادات الأكسدة والفيتامينات المهم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

مسكن قوى ومضاد للجراثيم والالتهابات بالجسم وكذلك للحساسية.

يعزز صحة البشرة ويحافظ على جمالها ونضارتها.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.