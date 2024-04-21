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اقتصاد

20.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد، نحو 20.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 900 مليون ورقة منفذة على 96 
ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 31.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,619 مليون ورقة منفذة على 175 ألف
عملية خلال الجلسة السابقة
هذا وقد استحوذت الأسهم على 14.11 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 85.89 % خلال الجلسة. 

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تداولات بداية الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.934 تريليون جنيه، ليربح نحو 19 مليار جنيه. 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09 %  عند مستوى 28642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03%  عند مستوى 35053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01%  عند مستوى 12214 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72%  عند مستوى 6615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 9407 نقطة.

 

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تداولات نهاية الأسبوع الماضي 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات،  الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.003 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28%  عند مستوى 29769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31%  عند مستوى 36570 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11%  عند مستوى 12684 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34%  عند مستوى 6844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27%  عند مستوى 9745 نقطة.

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تعاملات منتصف الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام  التداولات الثلاثاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.984 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73%  عند مستوى 29400 نقطة، وهبط  مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 36095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74%  عند مستوى 12544 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 6754 نقطة،  وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51%  عند مستوى  9532 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات الإثنين الماضي، أولى جلساتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة.

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