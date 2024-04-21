رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

على نفس سيناريو فيلم سينمائي، اشترى رجل أمريكي تذكرة يانصيب تبلغ قيمتها 5 دولارات، ليفوز فيه بطل الفيلم بجائزة كبيرة تبلغ قيمتها نصف مليون دولار.

أمريكي يفوز بجائز كبيرة في اليانصيب

وذكرت تقارير إعلامية أن الرجل من مقاطعة جينيس بولاية ميشيجان الأمريكية، والذي فاز بورقة اليانصيب، التي اشتراها بعد مشاهدة فيلم سينمائي فاز فيه البطل بجائزة كبيرة في اليانصيب.

وقال الرجل الأمريكي تعليقا على ذلك: "كان البطل يشبهني تماما، لذلك اعتبرتها إشارة إلى ضرورة شراء تذكرة يانصيب وفزت بها".

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الفائز لم أصدق أنني فزت بالجائزة

وتابع: "في وقت لاحق من ذلك اليوم، كنت مع بعض الأصدقاء ومسحت التذكرة، وعندما رأيت أنني فزت بمبلغ 500,000 دولار، لم أصدق عيني".

وأردف: "أردت التأكد من أن ما أراه حقيقيا قبل مشاركة الخبر مع أصدقائي، لذلك دخلت الحمام لإعادة النظر في الورقة مرة أخرى، وبمجرد أن تأكدت مما أراه، اتصلت بصديقتي لأخبرها أنني فزت بورقة اليانصيب وفزت بالجائزة".