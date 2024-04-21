باحث سياسي: حزب الله دمر فرقة غزة وحطم أقوى خط للاحتلال يشبه بارليف

عمليات حزب الله، كشف الباحث التاريخي والسياسي، سامح عسكر، عن تأثير عمليات حزب الله في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن حزب الله استهدف أقوى خط دفاعي في العالم، يشبه خط بارليف، والذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان، ويمتد على مسافة 80 كيلو بعمق 10 أميال على الأقل.

حزب الله يحطم أقوى خط دفاعي للاحتلال في العالم

تأثير عمليات حزب الله على غزة، وأكد سامح عسكر أن ما فعله حزب الله هو استهداف وتدمير ذلك الخط بكل فروعه، من أجهزة مراقبة ورادارات متقدمة وأجهزة تجسس وإنذار مبكر، وتحصينات، فضلا عن مستوطنات مثّلت الحاضنة الشعبية لهذا الخط الدفاعي.

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الحدود الإسرائيلية مع لبنان، فيتو



وقال سامح عسكر عن عمليات حزب الله، وتأثير عملياته على غزة وإسرائيل: "إسرائيل منذ عام 2006 أقامت أقوى خط دفاعي – ربما – في العالم على حدود لبنان، يمتد على مسافة 80 كم بعمق 10 أميال على الأقل..نسخة طبق الأصل من خط بارليف الذي حطمته مصر عام 1973"

وتابع الباحث سامح عسكر تحليله عن مدى تأثير عمليات حزب الله على غزة فقال: "الذي فعله حزب الله هو استهداف وتدمير هذا الخط بكل فروعه، من أجهزة مراقبة ورادارات متقدمة وأجهزة تجسس وإنذار مبكر، وتحصينات، فضلا عن مستوطنات مثّلت الحاضنة الشعبية لهذا الخط الدفاعي."

خطة إسرائيل لإبعاد تهديد حزب الله

وعن خطة إسرائيل التي وضعتها لإبعاد تهديد حزب الله، قال سامح عسكر: "إسرائيل منذ عام 2006 وهي وضعت خطة عسكرية وتنموية وبنى تحتية لمنع تهديد حزب الله نهائيا، أو شل قدراته إذا ما قرر استهداف شمال إسرائيل، كما وضعت خطة مشابهة لقطاع غزة خصصت لها فرقة بحيالها تضم عشرات الآلاف من الجنود اسمها (فرقة غزة).

حزب الله يدمر فرقة غزة، فيتو

وأوضح الباحث سامح عسكر "الذي حدث في 7 أكتوبر وما بعده، أن المقاومة الفلسطينية حطمت فرقة غزة، وحزب الله حطم هذا الخط الدفاعي الإسرائيلي، بحيث أنك تلاحظ سهولة استهداف حزب الله لشمال إسرائيل عن السابق، وهذا بفضل تدمير أجهزة المراقبة والرادار والإنذار المبكر التي وضعتها إسرائيل على الحدود، وهي المعركة التي اشتهرت بين خصوم حزب الله "بغزوة ذات العواميد" سخرية منه وتقليلا من إنجازه."

وكشف سامح عسكر أنه "لولا "غزوة ذات العواميد" ما كان لحزب الله قدرة على تدمير قواعد "صفد وميرون وبيرانيت"..وغيرهم، أو حصون مثل "حانيتا والمطلة والمنارة ورويسات العلم"..وغيرهم، أو تدمير قيادات فرق الجولان و146 و91 مثلا، أو استهدافاته المتكررة للجليل الأعلى ومستوطنات الجولان وشمال إسرائيل التي أصبحت مستباحة أمام صواريخ بدائية كالكاتيوشا وأخرى متقدمة يوميا."

خسائر الاحتلال الإسرائيلي على يد حزب الله

وعن خسائر الاحتلال التي خلفها حزب الله، قال سامح عسكر: "عن خسائر إسرائيل فهي لن تعترف بها، هذه الدولة "الاحتلال الإسرائيلي" بُنيت على (الردع الأمني) لحماية المستوطنين وترغيب اليهود في الهجرة لإسرائيل، فإذا ما انهار ذلك الردع تأثر الاستيطان بشدة وهرب المستوطنون لبلدانهم الأصلية."

استعدادات حزب الله لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو



وأكد عسكر أن "الاعتراف بالخسائر يعني انهيار ذلك الردع، وحدوث موجات من الهجرة العكسية، ويتفكك مجتمع إسرائيل من الداخل، وهو مجتمع هش للغاية ويتأثر بمجرد عملية أو فشل عسكري..لذلك صنعت إسرائيل (رقابة عسكرية) وقننت هذه الرقابة في التعليم والإعلام، بحيث يختص جانب المعلومات العسكرية والأمنية بفئة واحدة وهي (الجيش) وغير مسموح لبقية المواطنين انتهاك تلك الرقابة."

وقال عسكر “إسرائيل عبارة عن كيان متعدد الجنسيات يضمهم دين واحد ومذهب صهيوني واحد، بالضبط كداعش متعددين الجنسيات يضمهم دين واحد ومذهب واحد، فلو هدمت الفكرة التي قامت عليها داعش وهي (الخلافة) ستكون قد هدمت الدولة نفسها، واعتبار أن الخلافة تجربة حكم منتهية لا تصلح حاليا مثلما يفتي آلاف الفقهاء المعاصرين (مجموعة منهم سلفيين)”.

وأضاف "كذلك لو هدمت فكرة (دولة أرض الميعاد الصهيونية) والردع الأمني المصاحب لهما، ستكون قد هدمت إسرائيل، لأن دولة أرض الميعاد فكرة منتشرة داخل الفكر اليهودي والإنجيلي، لكن ولأن هذا معتقد ديني يصعب هدمه، فيمكن التقليل من آثاره وأضراره بتهديد المتطرفين الصهاينة إذا ما قرروا استيطان فلسطين وما حولها."

تأثير عمليات حزب الله على غزة

أما عن تأثير عمليات حزب الله على غزة فقال عسكر: "أي مواجهة إسرائيلية مع خارج غزة أو توسع للحرب بسبب غزة، يبني فكرة نظرية ردع مختلفة لمستقبل غزة بالأساس، فبقاء الاحتلال في غزة رغم جرائمه لن يكون مجانيا، وتلك الرسالة التي صدرها محور المقاومة بمبدأ شهير هو "وحدة الساحات" فالمقاومة الفلسطينية هي بنت الشارع الفلسطيني سواء بحماس والجهاد وفتح أو غيرهم، وهي مقاومة لا تتوقف طالما بقي الاحتلال."

حزب الله يدمر أقوى خط دفاعي للاحتلال الإسرائيلي، فيتو

وأضاف "كل جهود المفاوضات لإنهاء الحرب حاليا تستفيد منها غزة بعمليات لبنان واليمن والعراق، ومؤخرا ضربة إيران العسكرية منذ أيام، لقد ساهمت في تقوية موقف المفاوض الفلسطيني، ولأن إسرائيل تطمح في أكبر من المتاح لديها (توقف عن التفاوض) وتم الإعلان عن تجميد الحوار."

وقال سامح عسكر "إسرائيل تهدف لتهجير سكان غزة ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية كأهداف عليا للحرب، وتحرير أسراها والقضاء على حماس خصيصا كأهداف ثانوية، كل هذا لم يتحقق ولن يتحقق طالما بقي المقاومون، والدعم السياسي الذي تتلقاه المقاومة ضد إسرائيل من كل الدول العربية والإسلامية، فمهما اختلفت مع سياسة دولة عربية وإسلامية معينة إلا أن جميع هذه الدول حاليا شكلت غطاءا سياسيا وقانونيا للمقاومة المسلحة ضد إسرائيل، ولا تصف هذه المقاومة بالإرهاب مثلما درجت على ذلك إسرائيل وحلفاؤها."