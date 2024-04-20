السبت 20 أبريل 2024
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خارج الحدود

الإعلام الحكومي بغزة: منع إدخال غاز الطهي والوقود إلى القطاع ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

تواصل حكومة الاحتلال للشهر السابع على التوالي تعطيل دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.


وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن منع إدخال غاز الطهي والوقود إلى القطاع ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.


منع إدخال غاز الطهي والوقود لقطاع غزة


وقال معروف: "يواصل الاحتلال  للشهر السابع منع إدخال غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه إلى قطاع غزة، وخاصة لمدينة غزة وشمال القطاع، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل العدوان المستمر على شعبنا، وذلك نتيجة اعتماد المواطنين منذ شهور عديدة على الوسائل البدائية البديلة بإشعال النار من الحطب والفحم ومخلفات ركام المباني، ما تسبب بإصابة المئات بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إيقاد النيران، والتي تنبعث منها الغازات السامة".

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إصابات بأمراض الجهاز التنفسي


وأضاف: "قد تم تسجيل مئات الحالات الجديدة التي أصيبت بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة، نتيجة اعتماد المواطنين على إشعال النيران بالوسائل المذكورة لساعات طويلة يوميا على مدار الأشهر الماضية، سواء لإعداد الطعام أو لتسخين المياه وحتى للإنارة في بعض الأحيان، ما ينذر بازدياد خطورة هذه الأزمة وإصابة المواطنين بسرطان الرئة والجهاز التنفسي، جراء الغازات السامة المنبعثة من هذه الوسائل".
وتابع: "هذا الواقع الإنساني والصحي والبيئي الصعب، يتطلب تدخلا عاجلا لوضع حد لهذه الأزمة، والسعي لإدخال المتطلبات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه، وإلا فإننا نحذر من تفاقم أزمة انعدام غاز الطهي وخطورتها على حياة المواطنين الذين يعانون أوضاعا كارثية أساسا منذ بدء العدوان، ونطالب المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بالضغط على الاحتلال والتحرك سريعا لحل هذه الأزمة والسماح بإدخال غاز الطهي ومختلف أنواع الوقود، علما أن منع مثل هذه الاحتياجات الأساسية الحياتية هو جريمة تضاف للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على شعبنا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

من ناحية اخرى أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم السبت أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 شرق دير البلح وسط قطاع غزة.


خسائر جيش الاحتلال في غزة 


وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 9 جنود منذ بداية العملية العسكرية في مخيم نور شمس طولكرم.
وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس.

 

أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023


ونددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة».  
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان بدون أي عقاب، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين بصورة خاصة". 
وأكد جوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية.

كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية وسط غزة

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال ارتكبت اعتداءات جنسية في غزة والضفة الغربية

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قطاع غزة حركة حماس دير البلح خسائر جيش الاحتلال في غزة غزة

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