السبت 20 أبريل 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية وسط غزة

مقاتل من كتائب القسام،
مقاتل من كتائب القسام، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم السبت أن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 9 جنود منذ بداية العملية العسكرية في مخيم نور شمس طولكرم.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس. 

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أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023

ونددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة».  

ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان بدون أي عقاب، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين بصورة خاصة". 

وأكد جوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية.

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جيش الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس ويحتجز جثامين الشهداء وإصابة 4 جنود إسرائيليين (فيديو)

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الهجوم البري على غزة غزة كتائب عز الدين القسام حماس جيش الاحتلال

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