التصديري للصناعات الغذائية يعقد تدريبا عن صناعة الهوية المؤسسية

يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، تدريبا، عن “صناعة الهوية المؤسسية” Branding، خلال 28 و29 أبريل الجاري، الذي يستهدف التوسع إلى ما بعد السوق المحلي واختراق الأسواق العالمية، ولزيادة فرص الوصول للعملاء، وزيادة المبيعات.



وتعد العلامة التجارية هي مفتاح التعرف على الشركة.



وتتضمن مميزات التدريب: مصمما خصيصا لقطاع الصناعات الغذائية - تدريب عملي وتطبيقي

- عرض قصة نجاح خلال التدريب.



وتتضمن الفئة المستهدفة “المديرين ومديري التسويق ومديري العلامات التجارية”.

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صادرات الصناعات الغذائية تخترق 11 دولة خلال أول شهرين من عام 2024

رصد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهم دول العالم المستوردة للـصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2024 كالتالي:

1- احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 91 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%

2- ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 25%

3- فلسطين بقيمة 57 مليون دولار ونسبة نمو 32%

4- السودان بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 140%

5- الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 35%

6- الجزائر بقيمة 43 مليون دولار محققة نسبة نمو 44%

7- هولندا بقيمة 42 مليون دولار محققة نسبة نمو 97%

8- إسبانيا بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 185%

9- المغرب بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 131%

10- الاردن بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 21%

11- وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 46% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2023.

صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز المليار دولار في أول شهرين من عام 2024

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2024 حوالي 1019 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 35% وقيمة نمو 265 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي كانت قد بلغت حوالي 755 مليون دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2024 حوالي 479 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024 والتي بلغت 368 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2024 حوالي 540 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2024 بقيمة 564 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 207 مليون دولار بنسبة نمو 71%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 78 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 18%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 35%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 123 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.