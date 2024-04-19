ضبط القائم على إدارة صفحات لحجز رحلات عمرة بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية؛ بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين مُستخدمًا طرق ووسائل إحتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات عُمرة بأسعار مُخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.