الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية بـ 2.2 مليون جنيه

ضبط 3 عناصر إجرامية،
ضبط 3 عناصر إجرامية، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الدقهلية، مطروح" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 2,2 مليون جنيه .

مصدر أمني يعلن عن رقم ضخم حصيلة ضبط قضايا غسل أموال وإتجار بالنقد الأجنبى خلال 2024

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية فى محاور وشوارع القاهرة والجيزة


   
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الدقهلية، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

Advertisements

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية، وبحوزتهما (14,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 طبنجة وعدد من الطلقات).
 

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.2  مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.
 

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة قسم شرطة المنزلة مخدر الحشيش مخدر الهيروين متجرى المواد المخدرة

مواد متعلقة

مصدر أمني يعلن عن رقم ضخم حصيلة ضبط قضايا غسل أموال وإتجار بالنقد الأجنبى خلال 2024

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية فى محاور وشوارع القاهرة والجيزة

آخر فرصة، قرار جديد بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

ضبط 15 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بـ1.5 مليون جنيه فى الإسكندرية

ضبط 6 عناصر إجرامية وربتي منزل بحوزتهما كميات من المخدرات (صور)

ضبط المتهم بقتل ربة منزل لسرقة مسكنها بالبساتين

عامل ينهي حياة جاره بسبب خلافات بينهما بقنا

ضبط تشكيلين عصابيين و3 عاطلين لارتكاب جرائم السرقات الدراجات النارية والهواتف

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

خسارة مذلة لمنتخب الصالات أمام أنجولا 7-3 ويؤجل حسم التأهل للمونديال

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية