ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية بـ 2.2 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الدقهلية، مطروح" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 2,2 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الدقهلية، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية، وبحوزتهما (14,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 طبنجة وعدد من الطلقات).
كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.2 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.
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