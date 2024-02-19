منصة watch it تنشر صورا من كواليس مسلسل حق عرب

نشرت منصة watch it صورا من كواليس مسلسل حق عرب الذي من المفترض أن يعرض بشهر رمضان 2024.

وينتظر الكثير من جمهور الفنان أحمد العوضي رؤيته لأول مرة في دور البطولة داخل عمل درامي بالسباق الرمضاني بعيدا عن ياسمين عبد العزيز.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

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أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل بطولة النجم أحمد العوضي، وكل من دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.