مسلسل بين السطور الحلقة 16، هند تخفي خبر حملها على حاتم وسرقة الدليل ضد البحيري

مسلسل بين السطور، شهد مسلسل بين السطور الحلقة 16 عددا من التطورات حيث يقدم البحيري دعوى ضد هند يتسلمها زوجها، وحينما تذهب هند إلى القناة للحصول على التسجيل الذي كان يحمل اعتراف عبد الحميد. ضد البحيري تكتشف سرقته، وذلك بعد مواجهة حادة مع نبيل.

وتعود إلى منزلها لتكتشف أن زوجها يستمع إلى أغنية لوردة كانت هدى قد أشارت إلى أن هند تحبها، ولكن تعود هند بالذاكرة بسبب هذه الأغنية إلى الماضي حيث يتم الكشف إلى تعرضها للتحرش من قبل شخص مجهول الهوية فتفقد وعيها، وحينما تذهب إلى المستشفى يتم الكشف عن أنها حامل وطلبت من الطبيب عدم إخبار زوجها بهذا الخبر وأنها تفضل أن تفعل ذلك بنفسها ولكنها تخفي الأمر عن حاتم.

وتأتي هدى لزيارة هند وتحاول التقرب من حاتم دون جدوى، كما تأتي ملك لهند أيضًا وهناك تقابل بكر وتوضح له أنها كانت في وقت مقتل جيمي مع صديقة لها تبتاع مخدر الحشيش، وتأتي أميرة لزيارة هند وتحاول الأخيرة أن تخبرها بصورة غير مباشرة معرفة أنها كانت سببًا في سرقة الفلاش ميموري، كما يتعرض شقيق جيمي للطعن بمطواة من شخص غريب، ويخفي حقيقة الأمر عن الشرطة، كما تخبر هند زوجها بحقيقة تلقيها تهديدات من رقم مجهول ويعدها بحل الأزمة، وتختتم الحلقة أحداثها بوصول محمود إلى المستشفى التي تتواجد بها هند بعد ذهاب حاتم وصديقتها.

مسلسل بين السطور الحلقة 15

مسلسل بين السطور الحلقة 15 استكمال هند حلقتها بالرغم من علمها بوفاة والدتها، وتكتشف اختفاء الضيف فتعتذر للجمهور على الهواء وتكشف عن أمر اختفاء الضيف ثم تذهب وتنهار أمام جثمان والدتها.

وتستقبل هند العزاء في والدتها وهناك تتفاجأ بوجود محمود الذي تشبه عليه، كما تتفاجئ بوجود والدها فترفض استقباله وتكتشف الصحافة الأمر وتتصدر هند التريند بعدما يتم الإشارة إلي أنها ابنة جاحدة، وتهدد هند المسئولين عن الموقع الذي نشر الأمر أولًا.

وعلى جانب آخر تطلب هدى من حاتم أن يرفع دعوى ضد البحيري وتتقرب منه إلى درجة أنه يذهب معها إلى الطبيب والمنزل ولم يتم الكشف بعد عن نيتها التي تخفيها وراء هذا التقرب المفاجيء، بينما تتمكن أميرة من سرقة “الفلاش ميموري” الذي يحوي تسجيل عبد الحميد وتقدمه لزوجها، وتختتم الحلقة أحداثها بوجود محضر بمنزل هند.

صبا مبارك تتألق بمشهد وفاة والدتها

وتألقت الفنانة صبا مبارك في أحد مشاهد مسلسل بين السطور، وهو المشهد الذي تلقت فيه خبر وفاة والدتها في المسلسل وهي على الهواء مباشرة فقاومت دموع عيونها وتماسكت وأكملت برنامجها ثم ذهبت إلى والدتها وانهارت في أحضانها.

ولقد تلقت الفنانة صبا مبارك إشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفضل أدائها المتميز والمتقن لهذا المشهد حيث كان كاشفًا لموهبتها ومؤكدًا على تطورها.

مسلسل Misty

يعد مسلسل بين السطور من أبرز المسلسلات التي بدأت مؤخرًا وتحظى باهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي.

ومن المعروف أن مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري وهو مسلسل Misty، وهو مسلسل من إنتاج عام ٢٠١٨، وهو مسلسل دراما وتشويق ورومانسي تتمحور حول مذيعة عنيدة تصبح المشتبه بها في قضية قتل، ويقرر زوجها المنفصل عنها، وهو محامي، الدفاع عنها ومن ثم يبدأ رحلتهما للوقوع في الحب مرة أخرى، وهو من بطولة نانج جو كيمجي وجين هيرين وهاي جين.

Advertisements