نظافة الجيزة ترفع 200 ألف طن مخلفات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي (صور)

نظمت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل سلسلة من الحملات على مدار ١٠ أيام لرفع كافة التراكمات بمدخل مقلب شبرامنت العمومي تمكنت خلالها من رفع 200 ألف طن رتش ومخلفات وتراكمات بمعدات وفرق العمل التابعة لهيئة النظافة بمعدل يتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ ألف طن مخلفات يوميًا.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته منذ أيام بمركز ومدينة أبو النمرس لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تحسين الرؤية البصرية ومنع تراكم المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت أحد أكبر المقالب العمومية بمحافظة الجيزة.

تحسين مستوى النظافة بمختلف قطاعات الجيزة



وأشار محافظ الجيزة إلى أن ذلك يأتي فى إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات والحفاظ على البيئة وتطوير الوجهة الحضارية مشددًا على مسئولي الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أعمال رفع المخلفات وإنتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مدخل مقلب شبرامنت مع مراعاة عدم إعاقة حركة المركبات المترددة علي المقلب.

وكلف المحافظ بالحفاظ علي ما تم إنجازه والتشديد علي سيارات نقل المخلفات المترددة علي المقلب بضرورة تفريغ حمولتها داخل النقاط المحددة لهم بالمقلب مع مراقبة عمليات نقل وتفريغ المخلفات علي مدار اليوم.

كما وجه باستكمال جهود رفع كافه المخلفات بمدخل مقلب شبرامنت ورفع كفاءة المنطقة من تمهيد للطريق وتحسين منظومة الإنارة.

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