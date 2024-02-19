الكرة الطائرة، لقاءات قوية في دور الـ 8 بالدوري اليوم

الكرة الطائرة، تقام اليوم الإثنين مواجهات قوية في إطار منافسات دور الـ8 من دوري الكرة الطائرة للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

سموحة × بتروجت

سبورتنج × الاتحاد السكندري

الأهلي × إيسترن كومباني

الزمالك × طلائع الجيش

تعديل منافسات سوبر السيدات

قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

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ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.

فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى ثانى جولات دور الـ8

أقيمت على مدار السبت، الجولة الثانية من دور الـ8 للتصنيف بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وشهدت منافسات الجولة الثانية فوز كل من، سبورتنج على الشمس 3/0 وسموحة على الصيد 3/0 والأهلى على الزهور 3/0و الزمالك على وادى دجلة 3/0.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".

تصنيف فرق دوري سيدات الطائرة

وأسدل الستار على منافسات الدور التصنيفي لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 والذي أقيم على مدار يومين.

وشهدت مباريات الجولة الثانية تحقيق الأهلي الفوز للمرة الثانية على الزهور وكذلك فوز الزمالك على وادى دجلة للمرة الثانية، وفاز سبورتنج على الشمس وكرر سموحة فوزه على الصيد.

وبذلك سيكون تصنيف الفرق قبل إجراء قرعة دور الثمانية كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة.

التصنيف الثاني: الصيد والشمس والزهور ووادي دجلة.

ويقام دور الثمانية بدوري سيدات الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3.