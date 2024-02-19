الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالأقصر

جانب من تنفيذ الحملة،
جانب من تنفيذ الحملة، فيتو

انطلقت الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بـ محافظة الأقصر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وبتوجيهات الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة.

حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة 

تم تنظيم ندوات توعوية بوحدات الزناقطة والمنشاة إدارة البندر، عن أهمية المباعدة بين الولادات، مع توزيع مطويات للجمهور عن المباعدة والوسائل طويلة المفعول.

وجرى توضيح مميزات تركيب اللولب اثناء الولادة القيصرية وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة حول استخدام الوسائل، وتم الرد على أسئلة الحضور واستفساراتهم وتحويل الحالات للعيادة بعد الندوة.

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يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن بدء حملة تنشيطية للصحة الإنجابية بمحافظات مصر في الفترة من 18 فبراير وحتى 28 من نفس الشهر وذلك تنفيذا لتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

و سيتم تنفيذ حملة تنشيطية وتوعوية مجانية موسعة تحت عنوان (حقك تنظمي) في الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والعيادات المتنقلة والمستشفيات والقرى التي يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

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