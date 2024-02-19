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أخبار مصر

محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي في العمرانية، غدا

معرض أهلا رمضان في
معرض أهلا رمضان في الجيزة، فيتو

تفتتح محافظة الجيزة معرض "أهلا رمضان" الرئيسي، غدا الثلاثاء؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقام المعرض بأرض الشركة الشرقية للدخان بجوار محور كمال عامر بحي العمرانية على مساحة 2000 متر، ومن المقرر أن يتيح كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية كالأرز والمكرونة والزيت والسكر والدقيق والتوابل واللحوم والدواجن وبلح وياميش رمضان.

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تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري

وبدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وأيضًا التوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عنهم مع قرب حلول الشهر الكريم.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الانضباط بالأسواق، مؤكدًا إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالجيزة

وأشار محافظ الجيزة إلى تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها على مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.

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أهلا رمضان احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة الشرقية للدخان الشركة الشرقية للدخان حي العمرانية

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