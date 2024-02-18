خطوات وإجراءات الحصول علي تصريح إقامة خيمة رمضانية بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها الراغبين من إقامة خيمة رمضانية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم الخطوات والإجراءات التي تمكنه من الحصول على التصريح بإقامة الخيمة والتي تتم من الحي التابع لمحل إقامة راغب الخدمة تلك التي نريدها في السطور التالية.



أولا_شروط وضوابط إقامة خيمة رمضانية.



- الحصول على تصريح من الحى أو الوحدة المحلية المختصة تفيد بإقامة خيمة رمضانية.

- أن يكون السرادق بعيدا عن المنشآت البنائية ولا يعطل حركة السير أو الموصلات.

- توافر اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

Advertisements

كوبونات سلعية للأسر الأولى بالرعاية



من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي.

بدوره قال من محمد الباهي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أنه سيتم إقامة 65 شادر لمعارض "أهلا رمضان" في القاهرة، بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلي متواجدة بها الشركة.

وأوضح، أن الشركة المصرية تعمل على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن في مستوي المحافظات المتواجدة بنطاق عمل الشركة، من خلال 14 ألف بدال تمويني و4 آلاف منفذ جمعيتي، فضلًا عن 151 فرع تجزئة تابع للشركة، منوها بأن 80 ٪ من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجاري.

ولفت الباهي إلى المصرية لتجارة الجملة يتبعها 191 مخزنا رئيسيا و608 ملاحق تابعة، مؤكدًا على ميكنة وحوكمة جميع فروع الشركة وربطها إلكترونيا بالشركة القابضة ووزارة التموين لمعرفة الرصيد المتواجد والكميات المنصرفة وأماكن الاحتياج.

معارض أهلا رمضان بمحافظة قنا

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ نحو 500 طن من كافة السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" في محافظة قنا لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و30 ٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.