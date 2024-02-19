الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في أوسيم

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

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القبض على المتهمين في الجيزة 

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" فى إرتكاب الواقعة  وبحوزتهما (فرد محلى وطلقتين - دراجة نارية).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6 وقائع سرقة هواتف محمولة)، وأرشدا عن المسروقات.

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تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهي استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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الجيزة النيابة العامة بالجيزة أوسيم مديرية أمن الجيزة

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