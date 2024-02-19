ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 تشكيلات عصابية لسرقتهم موقع تحت الإنشاء ودراجات نارية ومخزن .

وكان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه بإستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم وبحوزتهم (مبلغ مالى- طبنجة صوت- سيارة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة والسيارة، وتصرفيهم المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه.

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كما تم ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

وتم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن.. وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق".



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.