حكاية جريمة الشرقية.. أب بلا قلب يطعن ابنته ويشرع في قتل طليقته.. والمحكمة تصدق على الإعدام

تجرد أب من كل مشاعرالإنسانية وقتل ابنته بطريقة وحشية، بعدما سدد لها عدة طعنات بمنطقتي الصدروالظهر، فيما شرع في قتل طليقته حال تواجدهما بدائرة مركزشرطة فاقوس محافظة الشرقية لزيارة أحد أقارب الأم.

تفاصيل جريمة هزت فاقوس



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمقتل فتاة تدعى كريمة (17 عامًا) مقيمة كفر شاويش بطعنات نافذة بالصدر والظهر، وإصابة والدتها مقيمة ذات القرية خلال مشاجرة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

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وعلى الفورانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة مصابة بطعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فيما أصيبت والدتها وتدعى"دعاء.ح.س"38 عامًا بعدة طعنات بالجسد (حالتها غير مستقرة).

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الضحية “عبد الهادي.ر.ع” عامل بمصنع أخشاب مقيم محافظة الجيزة.

كما تبين بأنه حال توجه الأم إلى أحد أقاربها رفقة ابنتها بقرية مجاورة بدائرة مركز فاقوس وذلك لإنهاء نزاع بينها وبين طليقها وهناك فوجئت بالمتهم وقد انهال عليها وطفلتها طعنا بسلاح أبيض ما أدي لإصابتهما والتي أودت بحياة الابنة.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قام بقتل نجلته حيث طعنها عدة طعنات، وشرع فى قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد حيث بيت المتهم النية وعقد العزم على طعنهم وذلك على إثر خلافات زوجية.

وتضمن امر الإحالة، أنه على أثر خلافات بين المتهم ومطلقته حضرمن مدينة السادس من أكتوبر معدا سلاحا أبيض ومنتويا قتل المجني عليهما الأولي والثانية وحال وصوله لمكان الواقعة قام بالتعدي عليهما وتم نقل جثة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ووالدتها المصابة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض"مطواة" وتوجه إلى محل تواجدها وما إن ظفر بها حتي انهال عليها طعنًا بمنطقتي الصدر والظهر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

قرار محكمة جنايات الزقازيق



صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة الساعات الماضية علي قرار مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لعامل لادانته بقتل نجلته والشروع في قتل مطلقته لخلافات بينهم بدائرة مركز شرطة فاقوس.

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