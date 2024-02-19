فوائد البابونج، يحمي من أمراض القلب التاجية ويعالج الصداع النصفي

فوائد البابونج، البابونج من الأعشاب المهمة التى اشتهرت برائحتها المميزة، وهو يعتبر مشروب دافيء لذيذ تفضله الفتيات كثيرا فى فصل الشتاء.

وفوائد البابونج، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث اشتهر بفاعليته فى تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب والنوم الهاديء.

أهمية البابونج

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البابونج عشبة شهيرة لها شكل مميز ويتم عليها وتناول مشروبها وعادة يفضل تناوله ليلا قبل النوم لأنه يساعد على النوم العادية والاسترخاء والتخلص من الأرق والتوتر.

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فوائد البابونج للصحة، فيتو

فوائد البابونج للصحة

وأضاف السيد، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول البابونج خاصة قبل النوم، ومن فوائد البابونج:-

يساعد على استرخاء العضلات في جميع أنحاء الجهاز الهضمي، والماء في الشاي يحسن الهضم لتقليص البطن المتضخمة، وللحصول على أفضل نتيجة، يمكن تناول كوب أو اثنين من البابونج يوميًّا.

شاي البابونج له تأثير كبير في شعورك بالاسترخاء، وهو يستخدم منذ قرون في تهدئة ومكافحة الصداع النصفي الشديد.

مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج تقوي القلب، وتقلل مركبات الفلافونويد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يحتوي البابونج على العنصر النشط "أبيجينين"، والذي يساعد على منع تكاثر الخلايا السرطانية.

شراب البابونج غير المحلى هو مشروب مهدئ للأعصاب، حيث يتم تناوله قبل ساعة من النوم فهو يقلل من الإجهاد، ويساعد على النوم الهادئ العميق.

يساعد شاي البابونج على علاج آلام المفاصل، كما أنه يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.

يحتوي البابونج على بعض المواد التي تحفز عمل الأحماض الأمينية في الدماغ، والتي تعمل كمهدئ للأعصاب.

يحتوي البابونج على مواد ألفا-بيسابولد وماتريسين، والتي تعمل كمضاد للالتهابات.

يساعد في علاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية، ومفيد أيضًا في القضاء على التهاب الحلق أو التهاب الفم.

يعمل على تفتيح البشرة، حيث نغلي البابونج المجفف بالماء، ثم نتركه ليبرد، ونضيف ماء الورد ونضعه على البشرة، ونتركه ليجف، ثم نغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر هذا الماسك كل ثلاثة أيام.

شاي البابونج مفيد كمضاد للتشنجات والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

تناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية.

يخفض البابونج مستوى السكر في الدم، ويجدد مخازن الجليكوجين، مما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل.