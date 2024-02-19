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صحة ومرأة

فوائد الدوم، يحمي من السرطان ويقوي المناعة ويحارب الشيخوخة

فوائد الدوم، فيتو
فوائد الدوم، فيتو

فوائد الدوم، الدوم من الفاكهة الشهيرة التي تقدم بالشوارع كفاكهة شعبية، واعتدنا على تناوله في صغرنا ويقدم كعصير شعبي.

وفوائد الدوم عديدة لقيمته الغذائية العالية ويقدم كعصير رمضانى لمذاقه المميز، وكان يستخدم فى الطب القديم، وينصح به الخبراء.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية: إن الدوم فاكهة فرعونية قديمة وهو من فصيلة الفوفليه، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون، ويحتوي على العناصر الغذائية المهمة ما يجعل تناوله مهم لصحة الكبار والصغار.

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القيمة الغذائية الموجودة في الدوم

وأضاف السيد، أن الدوم، له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين ب 1 وب 2 وب 6 والنياسين، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الكيميائية المهمة لمقاومة جميع الأمراض.

فوائد الدوم، فيتو 

فوائد الدوم

وتابع، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول الدوم، ومن فوائد الدوم:-

  • يقوى جهاز المناعة، لذا يجب تقديمه للصغار والكبار.
  • يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.
  • يعمل على ضبط نسبة السكر بالدم.
  • يحمى من جلطات القلب والسكتات الدماغية.
  • يقاوم الخلايا السرطانية بالجسم، لاحتوائه على المركبات الكيميائية ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يزيد من القدرة الجنسية.
  • يقوى الذاكرة ويحمى من الزهايمر.
  • يحارب أمراض الشيخوخة ويحافظ على صحة البشرة والشعر.
  • يساعد في علاج الربو.
  • يساعد في علاج البروستاتا.
  • يستخدم منقوعه على فروة الرأس النبات الشعر وعلاج الصلع.

ولعمل عصير الدوم العادي

مكونات عمل عصير الدوم:

دوم مجروش
ماء مغلى
لبن
سكر

طريقة عمل عصير الدوم:

-ننقع الدوم المجروش في الماء المغلى ونحليه بالسكر ونتركه حتى يبرد.

-ثم نضع اللبن على النار ونحليه أيضا ونتركه يغلى، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

بعدها نقلب الدوم ونصفيه، ونصب العصير الناتج على اللبن ونقلب جيدا.

ثم نصبه في كاسات التقديم ويقدم على الإفطار.

أفضل طريقة صحية لتحضير الدوم

وهناك طرق صحية لتحضير عصير الدوم، منها:

الطريقة الأولى لعمل عصير الدوم:

-نقع الدوم فى الماء المغلى لمدة 12 ساعة ثم نتركه يبرد ونضعه فى الخلاط، ونضرب جيدا ثم نصفيه بالشاش ونضيف له القليل من السكر ويقدم باردا.

الطريقة الثانية لعمل عصير الدوم:-

-نضع الدوم فى ماء ونضعه على النار الهادئة يغلى حتى تمام النضج ثم نتركه يبرد ونصفيه أيضا بالشاش ويحلى بنسبة بسيطة من السكر ويقدم باردا.

وللاستفادة من فوائد الدوم يفضل تقديمه بالقليل من السكر لأن السكر يفقده قيمته الغذائية العالية.

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الدوم فوائد الدوم القيمة الغذائية الموجودة في الدوم أفضل طريقة لتحضير الدوم الدكتور أحمد السيد صحة الصحة الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية

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