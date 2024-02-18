الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الحرنكش، يقوى العظام والأسنان ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد الحرنكش، فيتو
فوائد الحرنكش، فيتو

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة المنتشرة حاليا فى الأسواق وهو يعتبر فاكهة شعبية تقدم فى الميادين ولها عشاق كثيرون.

وفوائد الحرنكش، عديدة لقيمته الغذائية العالية، وينتظره عشاقه فى موسمه، وينصح الخبراء بتناوله ولكن بشروط.

أهمية الحرنكش للصحة 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحرنكش من فاكهة الشتاء الشهيرة وهى تزرع فى دول حوض النيل لذا اشتهرت بها مصر، وينتشر فى الأسواق وله قيمة غذائية عالية.

القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش 

وأضافت منى، أن الحرنكش فوائده عظيمة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على الفسفور والحديد والكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب والألياف والكربوهيدرات، لذا يجب تناوله طوال موسمه للاستفادة من فوائده.

Advertisements

شروط تناول الحرنكش حفاظا على الصحة 

وتابعت، أن الحرنكش مهم للصحة ولكن يجب عند تناوله عدم تناول الحبات غير الناضجة منه وهى ذات اللون الأخضر، وذلك لأن الأخضر منه يحتوى على مواد سامة، كما يجب عدم الإفراط في تناوله لأنه يسبب مضاعفات خطرة أبرزها الإسهال وتلف القلب لدى الذكور، كما أنه يمكن أن يسبب الحساسية.

فوائد الحرنكش للصحة، فيتو 

فوائد الحرنكش للصحة 

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد الحرنكش التى تدفعنا لتناوله:-

  • يقلل نسبة السكر والضغط بالدم.
  • يقوي العظام والأسنان والمفاصل.
  • يحمي من الالتهابات ويساعد في علاجها.
  • يعزز القدرة الجنسية لاحتوائه على الفسفور.
  • يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وهو من العناصر اللازمة لصحة العظام والأسنان والأظافر، بالإضافة إلى احتواء الحرنكش على فيتامين (ج)، الذي يحسن المزاج العام.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد.
  • تعمل المعادن الموجودة في الحرنكش على تقليل تشنجات الحيض.
  • يعزز حاسة البصر ويقوى النظر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ.
  • يقوي المناعة.
  • يغذي جذور الشعر ويحافظ على لونه، ويزيد من لمعانه.
  • يقاوم الخلايا التالفة بالجسم وبالتالي يحمي من السرطان.
  • يعزز الشعور بالشبع ويساعد في حرق الدهون وبالتالي هو مهم في عملية إنقاص الوزن.
  • يعالج أي ضرر بالشفرة الوراثية بالجسم لاحتوائه على مجموعة فيتامين ب.
  • يعزز من صحة الجهاز العصبي.
  • يحمي من تليف الكبد والكلى.
  • يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم.
txt

ما هي فوائد القرنفل، يسكن الآلام ويعالج تورم والتهاب اللثة

txt

فوائد الينسون، لتحسين الهضم وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرنكش فوائد الحرنكش القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش أهمية الحرنكش الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد لبان الدكر لتعزيز الجهاز المناعي وتخفيف آلام المفاصل

فوائد الفراولة، تعزز صحة الكلى وتحافظ على جمال البشرة وتقوي المناعة

فوائد زيت الجوجوبا، لعلاج مشكلات البشرة والشعر

فوائد الجنسنج، تحسين الوظائف العقلية وتعزيز المناعة

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة في منزلها ويكشف عن مفاجأة

بعد كهربا، موديست يطلب الرحيل لفرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني

بحضور تركي آل الشيخ، آمال ماهر تشارك أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

"أنا أعمل اللي عايزاه"، شيرين عبد الوهاب تحرج أحد المنظمين بحفلات الليالي المصرية السعودية

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

وزير الصحة يشهد فعاليات قرعة بعثة الحج الطبية لعام 2024

تكريم والد محمد عبد المنعم نجم الأهلي لبلوغه سن المعاش بالشرقية (فيديو وصور)

هتوفروا منين الدولار لاستيراد السلع الأساسية، الحكومة ترد(فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

أفغانستان تحظر تصوير الكائنات الحية

مكون من النبات واللحوم، ابتكار أرز وردي اللون في كوريا الجنوبية

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19- 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

المزيد
الجريدة الرسمية