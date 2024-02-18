فوائد الحرنكش، يقوى العظام والأسنان ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة المنتشرة حاليا فى الأسواق وهو يعتبر فاكهة شعبية تقدم فى الميادين ولها عشاق كثيرون.

وفوائد الحرنكش، عديدة لقيمته الغذائية العالية، وينتظره عشاقه فى موسمه، وينصح الخبراء بتناوله ولكن بشروط.

أهمية الحرنكش للصحة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحرنكش من فاكهة الشتاء الشهيرة وهى تزرع فى دول حوض النيل لذا اشتهرت بها مصر، وينتشر فى الأسواق وله قيمة غذائية عالية.

القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش

وأضافت منى، أن الحرنكش فوائده عظيمة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على الفسفور والحديد والكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب والألياف والكربوهيدرات، لذا يجب تناوله طوال موسمه للاستفادة من فوائده.

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شروط تناول الحرنكش حفاظا على الصحة

وتابعت، أن الحرنكش مهم للصحة ولكن يجب عند تناوله عدم تناول الحبات غير الناضجة منه وهى ذات اللون الأخضر، وذلك لأن الأخضر منه يحتوى على مواد سامة، كما يجب عدم الإفراط في تناوله لأنه يسبب مضاعفات خطرة أبرزها الإسهال وتلف القلب لدى الذكور، كما أنه يمكن أن يسبب الحساسية.

فوائد الحرنكش للصحة، فيتو

فوائد الحرنكش للصحة

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد الحرنكش التى تدفعنا لتناوله:-

يقلل نسبة السكر والضغط بالدم.

يقوي العظام والأسنان والمفاصل.

يحمي من الالتهابات ويساعد في علاجها.

يعزز القدرة الجنسية لاحتوائه على الفسفور.

يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وهو من العناصر اللازمة لصحة العظام والأسنان والأظافر، بالإضافة إلى احتواء الحرنكش على فيتامين (ج)، الذي يحسن المزاج العام.

يساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد.

تعمل المعادن الموجودة في الحرنكش على تقليل تشنجات الحيض.

يعزز حاسة البصر ويقوى النظر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ.

يقوي المناعة.

يغذي جذور الشعر ويحافظ على لونه، ويزيد من لمعانه.

يقاوم الخلايا التالفة بالجسم وبالتالي يحمي من السرطان.

يعزز الشعور بالشبع ويساعد في حرق الدهون وبالتالي هو مهم في عملية إنقاص الوزن.

يعالج أي ضرر بالشفرة الوراثية بالجسم لاحتوائه على مجموعة فيتامين ب.

يعزز من صحة الجهاز العصبي.

يحمي من تليف الكبد والكلى.

يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم.