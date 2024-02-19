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رياضة

مجموعة بيراميدز، موعد مباراة نواذيبو ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة نواذيبو
موعد مباراة نواذيبو ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا،فيتو

دوري أبطال أفريقيا،  يستعد فريق نواذيبو الموريتاني لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي ضمن الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

وكان صن داونز الجنوب أفريقي حقق الفوز علي  نواذيبو الموريتاني 3-0 في الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد  نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي رفقة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بالمجموعة الأولي لدوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة نواذيبو ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا 

ومن المقرر أن تقام مباراة نواذيبو ضد صن داونز يوم السبت 24-2-2024 في تمام الساعة السادسة مساءا بموريتانيا.

القناة الناقلة لمباراة نواذيبو ضد صن داونز 

ومن المقرر أن  تنقل مباراة نواذيبو ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الأفريقية.

ترتيب المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة

1- صن داونز الجنوب أفريقي، 7 نقاط

2- مازيمبي الكونغو الديمقراطية، 7 نقاط

3- بيراميدز، 4 نقاط

4- نواذيبو الموريتاني، 4 نقاط

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية عن مواعيد مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها الأهلي وبيراميدز عن مصر.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا “ الجولة الخامسة لدور المجموعات”

الهلال ضد بترو إتلتيكو، 6 مساء يوم الجمعة 23-2-2024 ( المجموعة الثالثة)

ميدياما ضد الأهلي، 6 مساء يوم الجمعة 23-2-2024 ( المجموعة الرابعة)

أسيك ضد سيمبا، 9 مساء يوم الجمعة 23-2-2024 ( المجموعة الثانية)

مازيمبي ضد بيراميدز، 3 عصر يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الأولي)

جوانينج جالاكسي ضد الوداد، 3 عصر يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الثانية)

نواذيبو ضد صن داونز، 6 مساء يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الأولي)

يانج أفريكانز  ضد شباب بلوزداد  ، 6 مساء يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الرابعة)

النجم الساحلي ضد الترجي، 9 مساء يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الثالثة)

وجاءت نتائج الجولات الأربعة الماضية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي 

نتائج الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 

مازيمبي 2-0 نواذيبو

بيراميدز 0-1 صن داونز 

أسيك 3-0 جوانينج جالاكسي

سيمبا 2-0 الوداد 

بترو إتلتيكو 0-0 الترجي 

الهلال 1-1 النجم الساحلي 

يانج أفريكانز 3-0 ميدياما

شباب بلوزداد 0-0 الأهلي

نتائج الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 

صن داونز 0-0 بيراميدز 

نواذيبو 0-0 مازيمبي

جوانينج جالاكسي 0-2 أسيك

الوداد  1-0 سيمبا 

الترجي 0-0 بترو إتلتيكو

النجم الساحلي 1-0 الهلال

ميدياما 1-1 يانج أفريكانز

الأهلي 0-0 شباب بلوزداد

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي 

مازيمبي 1-0 صن داونز 

نواذيبو 2-0 بيراميدز 

جوانينج جالاكسي 0-0 سيمبا 

أسيك 1-0 الوداد 

الهلال 3-1 الترجي

النجم الساحلي 0-2 بترو إتلتيكو 

ميدياما 2-1 شباب بلوزداد 

يانج أفريكانز 1-1 الأهلي 

وكانت نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا جاءت كالتالي:

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

 

الوداد المغربي  0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري


الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني


الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني.

وكانت  قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت  في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024


المجموعة الأولى: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

أندية دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوهرة صن داونز

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة

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