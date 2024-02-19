"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

في أحد أيام فصل الشتاء، بُسطت سجادة حمراء على طول جسر "بئر حكيم" فوق نهر السين وسط العاصمة الفرنسية باريس، وتناثرت البتلات عبره، واعتلتها لافتة متوهجة كُتِب عليها عبارة: "هل تتزوجيني؟".

ولم يؤثر المطر على معنويات امرأة تقترب من اللافتة، وتذرف دموع الفرح عندما فهمت ما يحدث.

36 ألف زائر لـ “مدينة الحب” كل عام

تعد هذه اللحظة الجميلة شائعة نسبيًا في "مدينة الحب"، حيث يصل نحو 36 ألف زائر كل عام لطلب يد شريكته، وفقًا لسوق تخطيط عروض الزواج Proposal Paris.

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رودريجو ميندوزا، البالغ من العمر 33 عامًا، كان من هؤلاء الأشخاص.

ولما قرر التقدم لخطبة حبيبته، سييرا روهاس، في يونيو من عام 2023، كان اختيار الموقع سهلًا.

وأوضح ميندوزا لـ CNN: "قبل الجائحة، كانت تلك هي المرة الأولى التي أزور فيها باريس. بالنسبة لي، كانت مدينة استثنائية ورومانسية للغاية.. وقلت لنفسي: حسنًا، عندما أجد الشخص المناسب، سأطلب الزواج منها هنا في باريس".

وقام مندوزا، الذي سافر من نيويورك، بالتواصل مع مصور مسبقًا لإعداد جلسة تصوير مع برج إيفل في الخلفية، وعرض الزواج على حبيبته هناك.

موضة متزايدة بعد جائحة "كوفيد-19"

اللفتات الرومانسية كهذه أصبحت صيحة متزايدة بعد جائحة "كوفيد-19"، فيسعى المسافرون إلى التعويض عن الوقت الضائع.

كما شهدت Proposal Paris زيادة في عدد الطلبات بنسبة 30% بين عامي 2021 و2023.

وقد لاحظت شركة Kiss Me in Paris، وهي شركة تنظيم فعاليات نظمت أكثر من 450 عرضًا للزواج في عام 2023، أنماطًا مماثلة.

وأكدت الشركة زيادة بنسبة 50% في عروض الزواج المخطط لها بين عامي 2022 و2023، وزيادة ملحوظة في عروض الزواج بعد رفع قيود السفر بسبب فيروس كورونا في باريس.

العاصمة الفرنسية مثيرة لإعجاب الكثيرين

ما الذي يجعل العاصمة الفرنسية مثيرة للإعجاب للكثيرين؟

وقالت مؤسسة Proposal Paris، ديانا سومانو، لـ CNN: "لدي انطباع بأنّ الناس يبحثون بدقة.. لإظهار أنّهم في باريس، والبيئة السحرية والرومانسية التي يمكن للمدينة أن تمنحهم لعرض الزواج الخاص بهم".

ومن برج إيفل إلى نهر السين، تمتلئ باريس بالمواقع والمعالم الأثرية المعروفة عالميًا حيث تحدث عروض الزواج العامة غالبًا.

البعض بالنسبة لهم قد يكون احتمال مشاهدة الجمهور لحظة حميمة كهذه مخيفًا، ولكن "هناك بعض الأشخاص الذين يستمتعون بذلك، ويرغبون أن يصفق لهم الجمهور حولهم"، حسبما ذكرته المؤسسة المشاركة فيKiss Me in Paris، شانتيل ماري ستريت، لـ CNN.

اختراع عروض الزواج أمام الجمهور

وحسب عالمة الاجتماع في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي المتخصص في الأزواج والعائلات، فلورنس مايوشون، مفهوم عروض الزواج أمام الجمهور هو "اختراع نشأ بلا شك في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة".

وقالت مايلوشون أنّه رُغم كونها ظاهرة حديثة، إلا أنّ عروض الزواج أمام الجمهور "تزايدت حقًا مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي، التي تدعونا إلى عرض حياتنا من كل النواحي".

وإذا ما يتعلق الأمر بجاذبية باريس، لا يمكن الاستهانة بتأثير الثقافة الشعبية، ومنصات التواصل الاجتماعي.