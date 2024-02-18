ما هي فوائد القرنفل، يسكن الآلام ويعالج تورم والتهاب اللثة

ما هي فوائد القرنفل، القرنفل من الأعشاب العطرية النفاذة التى لها شعبية كبيرة وشهرة واسعة حيث يستخدم فى عمل الشاى والقهوة وتتبيلات اللحوم المختلفة.

وما هي فوائد القرنفل، سؤال يطرحه البعض على الرغم من شهرته بأنه مسكن الآلام قوى لاحتوائه على مواد مخدرة تساعد فى تسكين الآلام.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن القرنفل من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم، لذا يستخدم فى عمل تتبيلات اللحوم ويقدم كمشروب علاجى ويتم إضافته للشاى والقهوة لإضفائه نكهة مميزة.

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أهمية القرنفل

وأضافت منى، أن القرنفل له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، كما نال شهرة واسعة بسبب فاعليته فى تسكين الآلام وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية.

القيمة الغذائية الموجودة في القرنفل

وتابعت، إن القرنفل يحتوى على حمض الهيدروكلوريك، وفيتامين أ، وفيتامين سى، وفيتامين ك، كما يحتوى على مادة الاورجينول المخففة للآلام والقاتلة للجراثيم، والألياف والزيوت الطيارة، والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والمنجنيز.

فوائد القرنفل، فيتو

ما هي فوائد القرنفل

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد القرنفل:-

علاج تورم اللثة عن طريق تناول مشروب القرنفل الدافيء، فهو أفضل مسكن للتخلص من آلام الأسنان واللثة، ويمكن استخدام مشروب القرنفل الساخن كغرغرة لقتل البكتيريا الموجودة في الفم.

القرنفل يمكن أن يكون فعال في علاج مشاكل الجلد، كالتخلص من التهابات الجلد.

يحتوي القرنفل على فيتامين E وK، لذلك فهو مفيد عندما كنت تعاني من الحمى، فيمكن أن يقلل من درجة حرارة الجسم.

مشروب القرنفل جيد بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الطفيليات المعوية، وآلام في البطن.

ما قد لا يعلمه الكثيرون أنه يمكنك غسل اليدين بمشروب القرنفل، فهو بمثابة مادة معقمة، فيمكنه القضاء على البكتيريا.

القرنفل أفضل علاج لعلاج عسر الهضم، كما أنه يزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية، كما أنه يقلل من الغازات، وانتفاخ البطن، وتهيج المعدة، وحتى الغثيان.

يمكن تناول مشروب القرنفل قبل تناول أي وجبة لتحفيز إنتاج اللعاب، وبالتالي يحفز الجهاز الهضمي، ويمكن أن يعمل على تقليل الحموضة.

القرنفل جيد بالنسبة لأولئك الذين لديهم ارتفاع بمستوى السكر في الدم، كما أنه يقوم بدور الأنسولين في الجسم، فهو يساعد على نقل السكر الزائد من الدم إلى خلايا الجسم.

القرنفل غني بـ"الأوجينول" و"الفلافونيدات"، وهي مواد تزيد من كثافة العظام والمعادن في العظام، لذلك يعد الأفضل للذين يعانون من ضعف العظام، وخاصة النساء، وكبار السن.

كذلك يعد مسكن جيد لآلام العضلات، ويمكنك استخدام مشروبه ككمادات باردة لتسكين آلام العضلات.

كذلك يعد مسكن جيد لآلام العضلات، ويمكنك استخدام مشروبه ككمادات باردة لتسكين آلام العضلات. تناول القرنفل يحميك من الأمراض المعدية كلها تقريبا، كما أنه يعمل على تعزيز الجهاز المناعي، لأنه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد الجسم على مكافحة الإصابة بالأمراض المعدية.