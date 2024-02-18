سارة سلامة تعلن عن انتهاء تصوير مسلسل نقطة سوداء (صور)

نشرت الفنانة سارة سلامة مجموعة من الصور التي تجمعها بفريق عمل مسلسل نقطة سوداء الذي سيعرض خارج السباق الرمضاني وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "تمت بحمد الله …فركش مسلسل نقطة سوداء".

أحداث مسلسل نقطة سوداء

تدور أحداث مسلسل "نقطة سوداء" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل باقة من الفنانين بينهم أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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الفنان أحمد سلامة وخلافه مع ابنته

وقد كشف الفنان أحمد سلامة، حقيقة خلافه مع ابنته الفنانة سارة سلامة، قائلًا: لم يحدث على الإطلاق أي خلاف بيني وبين ابنتي بسبب ملابسها المثيرة.



حقيقة الخلاف بين أحمد سلامة وابنته سارة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب بقناة "الحياة": "أنا لما أبقى في خلاف مع بنتي مين هيكون جنبها".

علاقة أحمد سلامة بابنته سارة سلامة

وتابع أحمد سلامة: "علاقتي بابنتي سارة سلامة طبيعية زي أي أب وبنته وعلاقة قريبة جدًّا وبتاخد رأيي في كل حاجة وما بتروحش تتفق على عمل إلا لما تاخد رأيي، والخبرة اللي أنا أخدتها في حياتي بنقلها لبنتي".

موقف أحمد سلامة من الهجوم على ابنته سارة

ولفت: "بنزعج جدًّا من تدخل الناس في حياة بنتي الشخصية والكلام عن ملابسها، و99% من اللي موجود على السوشيال ميديا مزيف، ونحن نعيش كارثة الموبايل والإنترنت والديجيتال".