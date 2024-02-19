الموعد الجديد لعرض مسلسل يوسف الشريف بعد خروجه من سباق رمضان 2024

يعد الفنان يوسف الشريف من أبرز الفنانين في الوقت الحالي، الذين ينتطر الجمهور أعمالهم في الشاشة الصغيرة، وبالذات خلال شهر رمضان الكريم، حيث أنه لديه في رصيده عدد من المسلسلات الناجحة وآخرها مسلسل كوفيد 25.

مسلسل يوسف الشريف الجديد

وكشف الفنان يوسف الشريف عن موعد عرض مسلسة الجديد “الراكون”، مؤكدا في تصريحات له أنه من المقرر عرضه بعد شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم الإعلان مؤخرا عن خروجه من السباق الرمضاني بسبب ظروف إنتاجية.

وكانت السيناريست إنجي علاء، قد كشفت عن أسباب خروج مسلسل طليقها يوسف الشريف من سباق رمضان 2024، مؤكدة أن الأسباب إنتاجية.

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وقالت “إنجي” خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”: “مسلسل الراكون احنا كنا بقالنا سنيتن شغالين عليه.. وأنا مخلصة كتابته، ولكنه خرج من رمضان 2024 لظروف إنتاجية”.

وأضافت إنجي علاء: “وده اللي أنا عارفاه لغاية دلوقتي، ولكن إحنا محضرين ليه كويس جدا”.

وتابعت: “مسلسل الراكون مفيهوش جرافيكس كتير بالعكس هو مسلسل إنساني تشويقي وإثارة وغموض ويوسف اجتهد في التحضيرات وأنا كمان مبسوطة بالشغل مع ماندو العدل، وأتمنى أنه يشوف النور لأنه يستاهل”.

وكان المخرج محمد العدل قد أخبر الجمهور في الراديو 9090 عن تفاصيل مسلسل الراكون لـ يوسف الشريف، قائلا: «هو مسلسل اجتماعي، ويوسف الشريف عنده الحاجات اللي الناس بتحبها فيه، اللي هي فكرة إنك ممكن متبقاش فاهم فكرة الحبكة جدا وفيه مفاجآت ومسلسل مؤثر ومشوق، ولكن تحت بند أنه مسلسل اجتماعي».

آخر أعمال يوسف الشريف

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف في الدراما مسلسل كوفيد 25 والذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

مسلسل كوفيد 25

وخلال مسلسل كوفيد 25 ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال عام 2025 والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

ومسلسل كوفيد 25 من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.