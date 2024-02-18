إعلام عبري يزعم: عناصر حاولت الاستيلاء على شبكة اتصالات طائرة متجهة من تايلاند لإسرائيل

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، حدوث محاولة من عناصر، للسيطرة على شبكة الاتصالات لطائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في طريقها من تايلاند إلى إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرة المتجهة لـ إسرائيل كان على متنها 250 راكبا وهبطت بسلام، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وبحسب «سكاي نيوز»، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلي أن طائرة إسرائيلية واجهت حادثا من قبل "عناصر معادية" هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

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