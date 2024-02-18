الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إعلام عبري يزعم: عناصر حاولت الاستيلاء على شبكة اتصالات طائرة متجهة من تايلاند لإسرائيل

الطيران الإسرائيلي،
الطيران الإسرائيلي، فيتو

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، حدوث محاولة من عناصر، للسيطرة على شبكة الاتصالات لطائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية في طريقها من تايلاند إلى إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرة المتجهة لـ إسرائيل كان على متنها 250 راكبا وهبطت بسلام، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وبحسب «سكاي نيوز»، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلي أن طائرة إسرائيلية واجهت حادثا من قبل "عناصر معادية" هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

Advertisements

 

ترامب: مليون دولار تكلفة كل قنبلة تسقط على اليمن

أمريكا تنفذ غارتين جديدتين على اليمن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دولة الإحتلال فلسطين الطيران الإسرائيلي اليمن الحوثيين شركة العال

مواد متعلقة

أول تحرك من دولة الاحتلال بعد تصريحات الرئيس البرازيلي بشأن غزة

جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

بدء سريان العقوبات الأمريكية ضد الحوثيين

مقتل 17 من عناصر جماعة الحوثي في الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

الأكثر قراءة

أبرزهم القائم بأعمال المرشد، قرار تركي بسحب الجنسية من بعض عناصر جماعة الإخوان

إصابة عبدالله الرويشد بجلطة وفجر السعيد تكشف آخر تطورات حالته الصحية

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

خيانة زوجية، القصة الكاملة لـ فضيحة القطامية، سيدة وعشيقها داخل الشقة والزوج يضبط المتهم فى دولاب غرفة النوم

والد زوجة ولي عهد الأردن، معلومات عن الشيخ السعودي الراحل خالد السيف

تركي الشيخ من دار الأوبرا: تأثير محمد بن سلمان علي العالم كله

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

عم ربيع الفكهاني: أنا مديون بـ70 ألف جنيه ونفسي الفلسطينيين ياكلوا ويعيشوا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

سيدة تدعي الحمل 17 مرة للحصول على إعانات مالية

الأمير هاري يسعى لمصالحة عائلية بعد مرض والده

الذكاء الاصطناعي يتهم العائلة المالكة بقتل الأميرة ديانا عمدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الالومنيوم في السوق اليوم الاحد

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

4 بيانات أساسية لإتمام الحوالات البنكية بنجاح

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء عن بائع البرتقال عم ربيع حسن: طبق أوامر سيدنا النبي عن الأقصى

من القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف على فضل ذكر الله ودوره في التخلص من الهم والخوف

هل الإنسان مخير أم مسير؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية