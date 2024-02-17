السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون رئيس نقابة العمال بإعلان الإضراب وشل الاقتصاد

أهالي الأسرى في إسرائيل،
أهالي الأسرى في إسرائيل، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن شرطة الاحتلال اعتقلت 3 متظاهرين أمام منزل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو من أهالي الأسرى لدى حركة حماس.


مطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين 


ونظم أهالي الأسرى الإسرائيليين اليوم، مظاهرات حاشدة وقاموا بقطع العديد من الطرق لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وقال أهالي الأسرى: "نطالب رئيس نقابة العمال بإعلان إضراب وشل الاقتصاد حتى التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى. نتنياهو يتجاهلنا ولا يسمعنا، وأكبر دليل خطابه الصحفي بالتزامن مع مظاهراتنا".


وأضاف أهالي الأسرى: "على نتنياهو وضع مصالحه السياسية خارج غرفة مجلس الحرب".

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وكشفت تقارير إعلامية اليوم، أن آلاف الإسرائيليين، أغلقوا شارع وزارة الحرب الإسرائيلية بتل أبيب مطالبين نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.


مظاهرات في إسرائيل لإتمام صفقة الأسرى 

وقطع المتظاهرون الطرق إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها: "سنواصل القتال في غزة حتى تحقيق جميع الأهداف".

 


تصريحات نتنياهو عن العملية البرية في رفح

وأضاف نتنياهو: “مطالب حماس تعني الهزيمة لنا ولن نوافق عليها ومن يقول لنا لا تنفذوا عملية في رفح الفلسطينية فهو يريد أن نخسر الحرب”.

وفي وقت سابق، أعلن  وزير الخارجية  الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تلقي رد حركة حماس بخصوص صفقة الأسرى، وهناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يتعين حلها.

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مظاهرات تقطع الطرق المؤدية لوزارة الحرب الإسرائيلية للمطالبة بإتمام صفقة الأسرى (فيديو)

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نتنياهو عن مطالب حماس لصفقة الأسرى: هزيمة لنا ولن نوافق عليها

 

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