نتنياهو: عدم شن عملية في رفح يعني خسارة إسرائيل الحرب

رفح الفلسطينية، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي: كل من يطالبنا بعدم شن عملية في رفح الفلسطينية فإنما يطالبنا بخسارة الحرب.

نتنياهو يعلن مواصلة العمليات العسكرية

وزعم خلال تصريحات مساء اليوم: لن نتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر، وإسرائيل سوف تحارب حتى تحقيق الانتصار الحاسم وهذا ما نبلغه لكل قادة العالم الذين نتواصل معهم، والضغط العسكري يتواصل وسوف نستمر حتى نقضى على كتائب حماس.

Advertisements

شرط التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين

وتابع: التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين سيكون فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة.



مطالب حماس

وزعم: ضغطنا العسكري يؤتي ثماره ووصلنا إلى مناطق في غزة لم يتخيلها أحد مطلقا.



وأكد: حتى هذه اللحظة مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل ولا يمكن قبولها.



وقال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم السبت، إنه علينا استكمال القضاء على البنية التحتية لحركة "حماس".

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن هرتسوج، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش حضورهما مؤتمر ميونيخ الأمني، ضرورة إكمال مهمة الجيش الإسرائيلي القضاء على البنية التحتية لحماس داخل قطاع غزة.

بحث مستقبل الشرق الأوسط

والتقى هر تسوج مع بلينكن، حيث أعرب الرئيس الإسرائيلي عن شكره للرئيس جو بايدن، لدعمه لتل أبيب خلال حربها الدائرة على قطاع غزة، مضيفا أن أمن بلاده يأتي على رأس أولويات أي مناقشة تطرح لبحث مستقبل الشرق الأوسط.



ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمته لأهداف جديدة في مدينتي النصيرات ودير البلح في قلب قطاع غزة.



وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا جديدة في مدينة النصيرات ودير البلح، وتحديدا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، مشيرة على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ يكثف أهدافه على مدن معينة وأهداف بعينها وسط قطاع غزة.



وفي السياق نفسه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، أن الحركة "لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع".