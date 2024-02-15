المخابرات الأمريكية تهدد نتنياهو: بايدن سيأخذ خطوات أحادية ما لم تتم صفقة الأسرى

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي أيه"، وليام بيرنز، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوات أحادية لإدارة بايدن ما لم تتم صفقة تبادل الأسرى قبل رمضان.



أمريكا تحذر إسرائيل من شن أي عملية في رفح

ويأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وصل سرا إلى إسرائيل والتقى رئيسي الحكومة الإسرائيلية والموساد.

وقال البيت الأبيض الأمريكي في بيانه،:" إن شن عملية كبيرة في رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيا".



وأعربت الإدارة الأمريكية مرارا رفضها لأي هجوم بري تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح ج نوب قطاع غزة، وذلك بسبب تواجد عدد كبير من المدنيين هناك، مما يتسبب في كارثة إنسانية.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من تل أبيب عدم القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان.



وأكدت الإدارة الأمريكية أن شن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان ستؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري في رفح الفلسطينية.

وكشف الإعلام الإسرائيلي عن وجود مشاحنات بين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بشأن عملية اجتياح رفح الفلسطينية.وأكدت أن نتنياهو يعتزم تحميل المنظومة الأمنية مسئولية تأخير عملية رفح العسكرية.

نتنياهو يطالب بإعداد خطة لاجتياح رفح

وفي وقت سابق أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح، وهزيمة ما تبقى من كتائب حماس، حسبما ذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية.



ورفح آخر منطقة لجأ إليها سكان غزة خلال الحرب، وتصاعدت وتيرة القلق الدولي بشأن مصير مئات الآلاف من سكان غزة الذين نزحوا إلى رفح، منذ تهديد إسرائيل بشن هجوم بري على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

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