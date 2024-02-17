يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

يُعرف يائير نتنياهو، الذي ولد في 26 يوليو 1991، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالدفاع عن والده على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فإنه قد تسبب لوالده في أكثر من ورطة.

وخدم يائير نتنياهو في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. كما عمل سابقًا كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي في منظمة شورات هدين، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم خدمات قانونية لضحايا الهجمات. ونشر مقالات رأي، على سبيل المثال في موقع برايتبارت.

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وفي ديسمبر 2018، تم تعليقه من فيسبوك لمدة 24 ساعة بعد نشره محتوى معاديًا للمسلمين.

وكان من بين التعليقات أنه «لن يكون هناك سلام مع تلك الوحوش على شكل رجال أطلقوا على أنفسهم اسم» فلسطينيين «منذ عام 1964».

جدل بسبب انتقاداته للجيش

ويبدو أن متاعب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جراء ابنه يائير لن تنتهي. فبعد الجدل الذي أثارته انتقاداته للجيش، عاد إلى السطح ملف إقامته بالخارج.

ونشر المعلق السياسي الأمريكي ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي الشهير جاكسون هينكلي، تغريدة عبر حسابه في منصة X، تضمنت صورًا جديدة لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكشف هينكلي عن أن يائير نتنياهو يختبئ مع شريك له في شقة فاخرة في ميامي، مؤكدا أن أجرة تلك الشقة تبلغ 5000 دولار شهريا.

يعيش في مجمع "هالاندال بيتش" الراقي

وأكد تقرير بريطاني أن نجل رئيس الوزراء يعيش في مجمع "هالاندال بيتش" الراقي منذ منتصف شهر يناير الماضي، ومن غير الواضح من الذي يدفع إيجارا بقيمة 5000 دولار شهريًا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

🚨🇮🇱 Benjamin Netanyahu’s son is hiding with his rumored partner in a luxury $5,000 a month Miami apartment. pic.twitter.com/hA9sPJlAXQ — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) February 16, 2024

وقد ظهر الشاب البالغ من العمر 33 عامًا في الصور المنتشرة، من على شرفة الشقة تارة يحتسي القهوة، وتارة يتصفّح هاتفه، وفي أخرى يتأمل وإلى جانبه صديق على ما يبدو.

وبالطبع، لم تكن هذه أول مرة تسلط الأضواء فيها على حياة ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

خلال ديسمبر الماضي، أفاد مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن تكاليف حراسة يائير، خلال إقامته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية قبل أشهر بلغت نحو مليون شيكل، أي كما يعادل 275 ألف دولار، سددت من قبل الخزينة العامة.

وأشار التقرير حينها إلى أن حارسين من جهاز الأمن العام "الشاباك" يرافقان يائير أثناء تواجده في الولايات المتحدة.

حراس شخصيون وسيارة وسائق

وشمل المبلغ المذكور، تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين، فضلا عن سيارة وسائق، بالإضافة إلى أجرة حارس أمن محلي، إلا أنه لم يشمل تكلفة سفر الحراس من إسرائيل إلى ميامي والعودة لاحقا.

وتم تحويل المبالغ والمصاريف من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، التي تحملت الجزء الأكبر من النفقات.

ولفت المصدر إلى أن الكلفة "زادت جزئيا لأن يائير تنقل من مكان إلى آخر، لاسيما أن ميامي منطقة باهظة الثمن".

يستجم على شواطئ ميامي بجواز دبلوماسي

ومؤخرا، كان نجل نتنياهو تعرض لانتقادات واسعة أيضًا خلال استجمامه على شواطئ ميامي بالتزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ومقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في السابع من أكتوبر الماضي.

أيضا، طالت الانتقادات منحه جواز سفر دبلوماسيا، علمًا بأن القانون لا يمنح أبناء رؤساء الوزراء تلك الميزة ما لم يبلغوا سن الرشد.