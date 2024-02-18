الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

خطوات حصول أصحاب المحال التجارية والصناعية على خدمات مميزة بالجيزة

المحال التجارية،
المحال التجارية، فيتو

ترصد فيتو لقرائها الإجراءات والخطوات للحصول على خدمات هامة تتيحها محافظة الجيزة  لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، تشمل (تعديل ترخيص محل عام – تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري - تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري) والتي تتم من خلال  فروع المراكز التكنولوجيا التابع له محل إقامة راغب الخدمة، تلك التي نريدها في السطور التالية.

 
أولًا: المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري
 

-صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل الترخيص.

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-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).

-إيصال سداد الرسوم.


ثانيًا: المستندات المطلوبة لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء
- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

 

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.

-صورة المستند الذي يفي باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.

-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم والأصل للاطلاع.

-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21: 30 سنة.

 

ثالثًا: المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري

-صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

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