خطوات الحصول على تصريح بفرش بيع قطايف وكنافة رمضان بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها إجراءات وخطوات الحصول على تصريح لمحل مرخص بشكل قانوني لإقامة فرش لبيع قطايف وكنافة رمضان بمحافظة الجيزة.

أولا التوجه لمقر الحي التابع له صاحب المحل المرخص ويقوم بتقديم الطلب وبحوزته عدد من المستندات تتمثل في:

-أصل الرخصة.

-آخر إيصال تفتيش.

-آخر إيصال نظافة.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-رسم هندسي أو كروكى لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

ثانيا_ الخطوات التي تتم بعد قيام راغب الخدمة بتقديم أوراقه للحي..

_ تقوم الإدارة المختصة بعمل معاينة وإبداء رأيها.

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_ وبعدها يستخرج صاحب الخدمة قسيمة السداد.

_ ودفع الرسوم المقررة في الخزينة واستلام التصريح.

عناوين معارض أهلا رمضان بالجيزة

في السطور التالية نسرد أبرز معارض أهلا رمضان بكبرى قطاعات وأحياء الجيزة وعنوان المعارض بها الجيزة.

أولا_ معارض أهلا رمضان بقطاع شمال الجيزة 3 منافذ هم:

_ منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة

_منفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي

أولا_ معارض أهلا رمضان بقطاع شمال الجيزة 3 منافذ هم:

_ منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة

_منفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي

_منفذ بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

ثانيا - بحي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق وهم..

_ منفذين أمام قسم الوراق

_منفذ بشارع عبد المنعم رياض

_منفذ بجوار مبنى الحي القديم.

ثالثا.. ويضم حي الطالبية

_ منفذ رئيسي كبير بأرض المطاحن بفيصل

رابعا- يضم حي العجوزة 11 مجمعا استهلاكيا.

_منفذ في شارع 6 وشارع محجوب ثابت

_ منفذ في 16 شارع الفالوجا

منفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي

_منفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز

منفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف

_منفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية

_منفذ بشارع الكوثر

_ منفذ في شارع أحمد عرابي

_منفذين بشارعي الحجاز والرشيد

_منفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

خامسا - يشمل حي الهرم 3 منافذ وهم..

_ منفذ في كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر

منفذ بشارع الصفا والمروة أمام المدرسة

_ منفذ بشارع سليم بجوار الدائري.

سادسا- يضم حي بولاق الدكرور منفذين وهم..

_ منفذ بشارع التحرير وهو مخصص للخضراوات والفاكهة

_ منفذ بشارع المطبعة ومعرض كبير بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

سابعا - تضم مدينة ومركز منشأة القناطر ٤ منافذ هم..

وهم..

_منفذ خلف الوحدة المحلية بميدان الرحمن

_منفذ قرية القصر بميدان النادي

_منفذ للخضراوات والفواكه بمدينة الباويطي

_منفذ في قرية منديشة.

تاسعا_ ويضم حي إمبابة 4 منافذ وهم:

_ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة

_ ومنفذ رئيسي بشارع المطار

_ ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

_ ومنفذ شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

عاشرا_ يضم حي العمرانية:

_ معرض كبير رئيسي أمام قسم الشرطة

الحادي عشر - ويضم حي بولاق الدكرور..

_ منفذ رئيسي بشارع ناهيا

الثاني عشر_ وتضم مدينة الحوامدية..

_منفذ رئيسي بمنطقة منى الأمير

الثالث عشر_ منفذ رئيسي كبير في مدينة البدرشين وهو منفذ أمام مجلس المدينة فضلا عن تواجد معارض أخرى في أبو النمرس والعياط والصف وأطفيح.