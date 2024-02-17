السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

رونالدو يقود النصر للفوز على الفتح 2-1 في الدوري السعودي

النصر،فيتو
النصر،فيتو

فاز النصر على الفتح بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ثنائية النصر كريستيانو رونالدو وأوتافيو فيما سجل هدف الفتح الوحيد سالم عبد الله النجدي.

وارتفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 49 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند النقطة 29 في المركز السابع.

تاريخ مواجهات النصر السعودي أمام الفتح 

ويتفوق النصر على الفتح  في 29 مباراة بتاريخ مشاركاتهما ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز العالمي في 17 مباراة منها، مقابل 3 انتصارات فقط حققها النموذجي، وحسم التعادل 9 مباريات أخرى.
لاعبو النصر نجحوا في تسجيل 57 هدفًا في شباك الفتح، بينما الأخير وصل إلى مرمى العالمي بـ25 هدفًا فقط.

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يشار إلى أن مباراة الدور الأول بين الفريقين في دوري روشن هذا الموسم 2023-2024، انتهت بفوز عريض للنصر على مضيفه الفتح بنتيجة 5-0، وحملت الأهداف توقيع كريستيانو رونالدو (3 أهداف – هاتريك) وساديو ماني (هدفين).

وتبث أحداث المباراة بين النصر ومنافسه الفتح عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، التي هي الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وخصصت المجموعة الرياضية السعودية قناة SSC HD لنقل مجريات مواجهة النصر مع الفتح، بتعليق الثلاثي فهد العتيبي، حاتم بطيشة وأحمد النفيسة.

أبرز 10 أرقام في مسيرة رونالدو 

وفي عيد ميلاد كريستيانو رونالدو دعونا نستعرض 10 أرقام تجعله ضمن أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ على الإطلاق.

1- الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

يملك رونالدو الرقم القياسي فيما يخص عدد الأهداف بدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 هدفًا متفوقًا على ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

2- أكثر من سجل أهدافًا دولية:

يملك كريستيانو رونالدو 128 هدفًا دوليًّا مع منتخب البرتغال، وهو رقم قياسي عالمي حصده في سبتمبر 2021 بهدفين ضد أيرلندا.

3- 50 هدفًا في 7 أعوام متتالية:

في الفترة بين 2011 و2017 أصبح "الدون" هو اللاعب الوحيد في العالم الذي سجل 50 هدفًا في كل عام ولمدة 7 أعوام متتالية.

4- أول من يسجل في 5 كؤوس عالم:

النجم البرتغالي كان أول من يسجل أهدافًا في 5 نسخ متتالية من كأس العالم عندما سجل في المباراة الافتتاحية لبلاده في مرمى غانا في 2022.

5 - 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا:

يعد كريستيانو رونالدو واحدًا من 3 نجوم حول العالم يملكون 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بجوار لوكا مودريتش وداني كارفاخال وكريم بنزيما.

6- أول من يصل للهاتريك العاشر دوليًّا

مع منتخب البرتغال وأمام لوكسمبورج في أكتوبر 2021 سجل رونالدو "الهاتريك" للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ليكون أول من يحقق ذلك.

7 -أكثر من لعب في دوري أبطال أوروبا:

على المستوى الأوروبي يملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد المشاركات في دوري الأبطال، بواقع 183 مباراة.

8 - الأكثر خوضًا للمباريات الدولية:

بواقع 205 مباراة لعبها رونالدو مع المنتخب البرتغالي يتصدر نجم النصر ترتيب أكثر النجوم خوضًا للمباريات الدولية.

9 - أول من يصل للهدف رقم 800:

بحسب "فوكس سبورت" فإن رونالدو هو أول لاعب يصل للهدف رقم 800 في مسيرته، ولا يجاوره في ذلك الإنجاز سوى ليونيل ميسي.

10- أكثر من سجل في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا:

بواقع 17 هدفًا يتصدر رونالدو قائمة أكثر من سجلوا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وجاء ذلك خلال فوز ريال مدريد باللقب العاشر في موسم 2013-14، المذهل أنه يحتل المركزين الثاني والثالث أيضًا في نفس القائمة بـ16 و15 هدفًا.

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