550 عربة شفط مياه وفرق صيانة وتطهير البلوعات لمواجهة الأمطار المتوقعة اليوم بالجيزة

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة نشر ما يقرب من 550 عربة شفط مياه من معدات الشركة اليوم السبت، بالطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، فضلًا عن توزيع فرق المتابعة والصيانة والتطهير بالطرق للتعامل الفورى مع حالة الطقس السيئ.

حالة الطقس اليوم السبت

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بدء استقرار الأحوال الجوية اليوما السبت.

وقالت: إنه يسود غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارًا على سيناء، شديد البرودة ليلًا.

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