المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست

صفقة تبادل الأسرى، ذكرت تقارير إعلام عبرية اليوم الخميس، أن مئات من اهالي الأسرى الإسرائيليين تظاهروا أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أعربوا عن رفضهم لقرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن مفاوضات صفقة التبادل، معتبرين ذلك تضحية بأبنائهم الأسرى.

عائلات الأسرى تهدد بالتصعيد ضد نتنياهو

وتوعد عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بتصعيد الحراك ضده في كافة أنحاء إسرائيل في حال عدم اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ حياة الأسرى لدى حماس.

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ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع فوري مع نتنياهو ومجلس الحرب "بعد تجاهلها منذ نحو أسبوع".

وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة، في تقرير لها، بأن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، وضعوا إطارا جديدا لاتفاق هدنة يهدف لإطلاق سراح الأسرى، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه.

نتنياهو يرفض خطة لتحرير الأسرى

وعلى الرغم من ذلك لم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار، بينما أكدت الهيئة الإسرائيلية أن الاقتراح تم وضعه من قبل رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية للعثور على الرهائن.

وقد تمت مناقشة الاقتراح مع نتنياهو عدة مرات، وفقا للتقرير، وتم طرحه مؤخرا خلال اجتماع تحضيري لمحادثات القاهرة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

الوفد الإسرائيلي يغادر القاهرة بعد مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى

وبحسب الهيئة، رفض نتنياهو الخطوط العريضة للخطة وأصدر تعليماته للثلاثي بالتوجه إلى القاهرة "للاستماع فقط" إلى المحادثات، دون تقديم أفكار جديدة أو تقديم إجابة رسمية لمطالب حماس، التي وصفها نتنياهو بـ"الوهمية".

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