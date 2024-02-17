الأعراض المبكرة للإيدز ومراحل تطوره

تحدث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية على ثلاث مراحل، وبدون علاج، ويزداد الأمر سوءًا بمرور الوقت ويتغلب في النهاية على جهاز المناعة لدي المريض، وتعتمد الأعراض على مرحلته.

Advertisements

الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء الاختبار، وعلى الرغم من أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا، إلا أنها ليست طريقة موثوقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا أم لا، ولن يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق لذا، حتى لو لم يكن لديه أي من العلامات النموذجية للعدوى.

الإيدز, فيتو

يلاحظ بعض الأشخاص أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا بعد مرور 1-4 أسابيع من الإصابة لأول مرة، وغالبًا ما تستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين فقط، وتسمى هذه المرحلة الأولى بالعدوى الحادة أو الأولية بفيروس نقص المناعة البشرية وبعد ذلك قد تستمر لمدة 10 سنوات أو أكثر دون ظهور أعراض أخرى وهذا ما يسمى عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بدون أعراض على الرغم من أن المريض يشعر أنه بخير، إلا أن الفيروس لا يزال نشطًا في الجسم ولا يزال بإمكانه نقلها لشخص آخر.

بمجرد أن يلحق فيروس نقص المناعة البشرية ضررًا خطيرًا بجهاز المناعة، فأنه معرض لخطر الإصابة بأمراض يمكن للجسم السليم محاربتها، في هذه المرحلة أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، تبدأ في ملاحظة المشاكل الناجمة عن هذه العدوى.

المرحلة الأولى: أعراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الحادة

لا يعرف معظم الأشخاص على الفور متى أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن قد تظهر عليهم الأعراض في غضون 2 إلى 4 أسابيع بعد إصابتهم بالفيروس، ويحدث هذا عندما يخوض جهاز المناعة في الجسم معركة وتسمى هذه الحالة بمتلازمة الفيروسات القهقرية الحادة أو الإصابة الأولية بفيروس نقص المناعة البشرية.

تشبه الأعراض أعراض الأمراض الفيروسية الأخرى، وغالبًا ما تتم مقارنتها بالأنفلونزا وعادةً ما تستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم تختفي، وتشمل العلامات المبكرة لفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

صداع

تعب

آلام العضلات

إلتهاب الحلق

تورم العقد الليمفاوية

طفح جلدي أحمر لا يسبب الحكة، وعادةً ما يظهر على الجذع

حمى

تقرحات في الفم، أو المريء أو فتحة الشرج أو الأعضاء التناسلية

الاختبار المبكر مهم لسببين، أولًا في هذه المرحلة، تكون مستويات فيروس نقص المناعة البشرية في الدم وسوائل الجسم مرتفعة جدًا وهذا يجعلها معدية بشكل خاص، ثانيًا إن بدء العلاج في أقرب وقت ممكن سيساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك وتخفيف الأعراض.

يمكن لمجموعة من الأدوية تسمى (أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، أو العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، أو ART) أن تساعد في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والحفاظ على صحة الجهاز المناعي، ومنع من نشر الفيروس، وإذا كان المريض يتناول هذه الأدوية ولديه عادات صحية، فمن المحتمل ألا تتفاقم الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

المرحلة الثانية: أعراض الكمون السريري

بعد أن يخسر الجهاز المناعي المعركة ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ستختفي الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا، ولكن هناك الكثير يحدث داخل الجسم، ويسمي الأطباء هذه الفترة بدون أعراض أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المزمن.

تقوم الخلايا التي تسمى خلايا CD4 T بتنسيق استجابة الجهاز المناعي، خلال هذه المرحلة يقتل فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج خلايا CD4 ويدمر جهاز المناعة ويمكن للطبيب التحقق من عدد هذه الخلايا من خلال اختبارات الدم، وبدون علاج سينخفض عدد خلايا CD4، وسيكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى أخرى.

لا يعاني معظم الأشخاص من أعراض يمكنهم رؤيتها أو الشعور بها، وقد لا يدرك أنه مصاب ويمكن أن ينقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى الآخرين.

المرحلة الثالثة: أعراض مرض الإيدز

الإيدز هو مرحلة متقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويحدث هذا عادةً عندما ينخفض عدد خلايا CD4 T إلى أقل من 200 ويتعرض الجهاز المناعي لأضرار بالغة، وقد يصاب بعدوى انتهازية وهو مرض يحدث في كثير من الأحيان ويكون أسوأ عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بعض هذه الأمراض مثل ساركوما كابوزي (أحد أشكال سرطان الجلد) والالتهاب الرئوي بالمتكيسة الرئوية (مرض رئوي)، تعتبر أيضًا من "الأمراض المحددة للإيدز".

إذا لم تكن تعلم سابقًا أنك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، فقد تدرك ذلك بعد ظهور بعض هذه الأعراض:

الإيدز, فيتو

الشعور بالتعب طوال الوقت

تورم العقد الليمفاوية في الرقبة أو الفخذ

حمى تستمر لأكثر من 10 أيام

تعرق ليلي

فقدان الوزن بدون سبب واضح

بقع أرجوانية على الجلد لا تختفي

ضيق في التنفس

الإسهال الشديد والمستمر لفترة طويلة

عدوى الخميرة في الفم أو الحلق أو المهبل

كدمات أو نزيف لا يمكنك تفسيره

الأعراض العصبية مثل فقدان الذاكرة، والارتباك، ومشاكل التوازن، وتغيرات السلوك، والنوبات، وتغيرات الرؤية

يعيش الأشخاص المصابون بالإيدز الذين لا يتناولون الدواء حوالي 3 سنوات، أو أقل إذا أصيبوا بعدوى أخرى، ولكن لا يزال من الممكن علاج فيروس نقص المناعة البشرية في هذه المرحلة.