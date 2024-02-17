علاج تقرحات الفم بالمنزل، وهذه أسبابها

تقرحات الفم هي تقرحات صغيرة تتطور داخل الفم، ولا توجد أسباب محددة لتقرحات الفم، لكن بعض الإصابات أو الحساسية أو الحساسيات قد تؤدي إلى ظهورها.

وتقرحات الفم هي آفات مؤلمة وصغيرة عادة تظهر في الفم أو في قاعدة اللثة, ويمكن أن يجعلوا الأكل والشرب والتحدث غير مريح.

نادرًا ما تكون تقرحات الفم معدية وعادةً ما تختفي بعد أسبوع إلى أسبوعين حتى بدون علاج، وإذا أصبت بقرحة كبيرة في الفم أو كانت مؤلمة للغاية أو استمرت لفترة طويلة دون شفاء فاطلب نصيحة الطبيب أو طبيب الأسنان.

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تقرحات الفم, فيتو

أسباب تقرحات الفم

لا يوجد سبب محدد وراء تقرحات الفم، ولكن تم تحديد بعض عوامل الخطر والمحفزات.

النساء والأطفال والمراهقين وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من تقرحات الفم لديهم خطر أكبر للإصابة بها.

وتشمل المحفزات ما يلي:

إصابة طفيفة في الفم نتيجة عمل الأسنان أو تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الإصابة الرياضية أو لدغة عرضية

تقويم الأسنان

معجون الأسنان أو غسول الفم الذي يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم (SLS)

رد فعل تحسسي لبكتيريا الفم

الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية في الفم، مثل مرض اليد والقدم والفم

الحساسية تجاه الأطعمة والمشروبات الحمضية مثل الفراولة والحمضيات والأناناس والشوكولاتة والقهوة.

نقص بعض العناصر الغذائية، وخاصة فيتامين ب 9 (حمض الفوليك)، وفيتامين ب 12، والزنك، والحديد

التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء فترة الحيض أو الحمل

ضغط عاطفي

قلة النوم

يمكن أن تكون تقرحات الفم أيضًا علامة على حالات أكثر خطورة وتتطلب علاجًا طبيًا، مثل:

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض التهاب الأمعاء (IBD)، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي

السكري

فيروس العوز المناعي البشري

بعض أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك:

مرض الذئبة

الحزاز المسطح عن طريق الفم

مرض بهجت، وهو حالة نادرة تسبب التهابًا في جميع أنحاء الأوعية الدموية

أعراض قرحة الفم

قد تختلف أعراض تقرحات الفم اعتمادًا على سببها، ولكنها تشمل عادةً ما يلي:

قروح مؤلمة قد تكون صفراء أو بيضاء أو حمراء

تقرحات في داخل الفم، مثل تلك الموجودة على اللسان أو داخل الخدين أو الشفتين

مناطق الاحمرار المحيطة بالقروح

الألم الذي يزداد سوءًا عند تناول الطعام أو الشراب أو التحدث

من الممكن أن تصاب بأكثر من قرحة في الفم في نفس الوقت.

تقرحات الفم ليست معدية عادة إلا إذا كانت ناجمة عن عدوى مثل مرض اليد والقدم والفم.

تعد قرح الفم هي النوع الأكثر شيوعًا من قرح الفم، حيث يعاني 20٪ من الأشخاص من قرح الفم مرة واحدة على الأقل وفقًا لموقع "healthline" الطبي, وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية من آفة القروح:

صغير

رئيسي

هربسي الشكل

قرحة قرحة طفيفة

القروح القرحة الصغيرة هي قرح صغيرة بيضاوية أو مستديرة يقل حجمها عن 5 ملم, وتشفى خلال أسبوع إلى أسبوعين ولا تسبب ندبات.

و80% من الأشخاص الذين يعانون من آفة القروح يعانون من آفة القروح البسيطة، مما يجعلها النوع الأكثر شيوعا.

قرحة آفة كبرى

القروح الآكلة الكبرى أكبر وأعمق من القروح البسيطة، وغالبًا ما يكون قياسها أكثر من 10 ملم.

لديهم حواف غير منتظمة ويمكن أن يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر للشفاء، ويمكن أن تؤدي القروح الكبيرة إلى ندبات طويلة الأمد.

قرحة آفة هربسية الشكل

تكون القروح الهربسية الشكل دقيقة الحجم، وتحدث في مجموعات، وغالبًا ما تظهر على اللسان، وفي بعض الأحيان يمكن أن تندمج المجموعات لتشكل قرحة واحدة كبيرة.

وتتميز القروح الهربسية الشكل بحواف غير منتظمة وغالبًا ما تشفى دون ترك ندبات خلال شهر واحد.

ويُطلق عليها اسم "هربسية الشكل" لأنها قد تشبه القروح التي يسببها الهربس، ولا ترتبط القروح الهربسية الشكل بعدوى الهربس.

علاج قرحة الفم

معظم قرح الفم لا تحتاج إلى علاج.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من تقرحات الفم بشكل متكرر أو كانت مؤلمة للغاية، فيمكن لعدد من العلاجات والعلاجات المنزلية تقليل الألم ووقت الشفاء. وتشمل هذه:

تغطية القرحة بمعجون مصنوع من صودا الخبز

باستخدام الكريمات الموضعية الأخرى

وضع حليب المغنيسيا على القرحة

باستخدام غسول الفم المصنوع من الماء المالح وصودا الخبز

استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الستيرويد لتقليل الألم والتورم

تطبيق الثلج على القرحة

وضع كيس شاي رطب على القرحة

تناول المكملات الغذائية إذا كان لديك نقص في بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ب 9 (حمض الفوليك)، وفيتامين ب 12، والزنك، والحديد.

استخدام المنتجات الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية والمصنوعة من البنزوكائين.

تجربة العلاجات الطبيعية، مثل إشنسا، والمر، وجذور عرق السوس (قد تأتي في أشكال مختلفة، مثل الشاي أو الزيوت)

كيفية الوقاية من تقرحات الفم

يمكنك اتخاذ هذه الخطوات للمساعدة في تقليل حدوث تقرحات الفم:

تقرحات الفم, فيتو

تجنب الأطعمة التي تهيج الفم, ويشمل ذلك الفواكه الحمضية والمكسرات ورقائق البطاطس وأي شيء حار بدلًا من ذلك، اختر الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات غير الحمضية, وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وفكر في تناول الفيتامينات المتعددة يوميًا.

حاول تجنب التحدث أثناء مضغ الطعام لتقليل العضات العرضية.

تقليل التوتر.

الحفاظ على نظافة الفم الجيدة عن طريق استخدام خيط الأسنان يوميًا وتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الوجبات.

تجنب فرشاة الأسنان ذات الشعيرات الصلبة وغسول الفم الذي يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم (SLS) أو الكحول.

الحصول على قسط كافي من النوم والراحة, وهذا لن يمنع تقرحات الفم فحسب بل سيمنع أيضًا مجموعة من الأمراض الأخرى.