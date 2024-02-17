بالزيوت والمحاليل، طرق علاج التهاب اللثة من الطبيعة

يمكن علاج التهاب اللثة والوقاية منها بطرق الرعاية الشخصية، ولكن يمكن علاجها بالعلاجات المنزلية.

العلاجات المنزلية لالتهاب اللثة

قبل الانتقال إلى العلاجات المنزلية يجب التأكد من أنك العناية الجيدة بالفم, فإذا لم تكن تعتني باللثة والأسنان بالشكل المناسب، لن تتمكن العلاجات المنزلية من إزالة التهاب اللثة.

يعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة أمرًا ضروريًّا لتجنب التهاب اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى.

التهاب اللثة، فيتو

المياه المالحة لالتهاب اللثة

استخدام المضمضة بالمياه المالحة يمكن أن يكون مفيدًا جدًّا في شفاء اللثة الملتهبة، الملح هو مطهر طبيعي يساعد الجسم على شفاء نفسه.

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وقد تؤدي المياه المالحة أيضًا إلى:

تهدئة اللثة الملتهبة

تساعد في تخفيف الألم

تقليل البكتيريا

إزالة جزيئات الطعام

تخفيف رائحة الفم الكريهة

غسول الفم لعلاج التهاب اللثة

إذا لم يخفف المضمضة بالمياه المالحة من الأعراض، فقد يكون الوقت قد حان لتجربة غسول فم أكثر تقدمًا.

على الرغم من وجود غسولات للفم متاحة بدون وصفة طبية لعلاج التهاب اللثة، إلا أنك قد ترغب في تجربة غسول الفم منزلية الصنع أولًا.

غسول الفم بزيت عشبة الليمون

في إحدى الدراسات وجد أن زيت عشبة الليمون أكثر فعالية من غسول الفم التقليدي بالكلورهيكسيدين في تقليل مستويات البلاك والتهاب اللثة.

يعتبر زيت عشبة الليمون الغذائي آمنًا للاستخدام بشكل عام، لكنه قوي جدًا, ابدأ دائمًا بخليط مخفف للغاية حتى لا يسبب المزيد من التهيج.

غسول الفم بالصبار

وجدت الأبحاث أن الصبار كان فعالًا مثل الكلورهيكسيدين في تقليل البلاك والتهاب اللثة، كلتا الطريقتين خفضت الأعراض بشكل ملحوظ.

على عكس خيارات غسول الفم الأخرى، لا يحتاج عصير الصبار إلى التخفيف. قبل الاستخدام، تأكد من أن العصير نقي بنسبة 100%.

يجب ألا تستخدم غسول الفم هذا إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه الصبار.

غسول الفم بزيت شجرة الشاي

غسول الفم بزيت شجرة الشاي يعد علاجًا واعدًا لعلاج التهاب اللثة.

زيت شجرة الشاي، فيتو

لاستخدام غسول الفم بزيت شجرة الشاي:

أضف ما يصل إلى ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء الدافئ.

مضمض المحلول في فمك لمدة تصل إلى 30 ثانية.

بصق الحل.

كرر مرتين إلى ثلاث مرات يوميًّا.

يمكنك أيضًا إضافة قطرة من زيت شجرة الشاي إلى معجون الأسنان عند تنظيف أسنانك.

عند تجربة زيت شجرة الشاي لأول مرة، استخدم كمية مخففة للغاية, التركيزات العالية يمكن أن تسبب:

رد فعل تحسسي

متسرع

حرق خفيف

غسول الفم بالمريمية

يقلل غسول الفم المريمية بشكل كبير من عدد البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان.

غسول الفم بأوراق الجوافة

لطالما كانت أوراق الجوافة علاجًا فعالًا يستخدم لإدارة نظافة الفم, وجدت العديد من الدراسات أن الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات لغسول الفم بأوراق الجوافة لها تأثير إيجابي على التحكم في البلاك.

قد يؤدي غسول الفم بأوراق الجوافة أيضًا إلى:

تقليل التهاب اللثة

تخفيف الألم

تنعش التنفس

سحب الزيت لعلاج التهاب اللثة

يتضمن ذلك المضمضة بالزيت في فمك لمدة 20 إلى 30 دقيقة لتقليل البكتيريا الضارة، والتخلص من السموم، وتحسين صحة الفم بشكل عام.

أصبح السحب بالزيت أكثر شعبية في الغرب في السنوات الأخيرة، على الرغم من استخدامه منذ آلاف السنين في الطب الهندي القديم.

سحب زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات, ووجد الباحثون في إحدى الدراسات أن استخدام زيت جوز الهند لسحب الزيت يقلل بشكل كبير من البلاك وعلامات التهاب اللثة.

زيت جوز الهند، فيتو

قد يؤدي سحب زيت جوز الهند أيضًا إلى:

تبييض الأسنان

تنعش التنفس

تخفيف الصداع والتوتر

الجيوب الأنفية واضحة

يعتبر سحب الزيت آمنًا, احرص على عدم ابتلاع السائل لأنه يحتوي على سموم وبكتيريا يتم سحبها من الأنسجة الموجودة في فمك.

سحب زيت أريميدادي

لقد ثبت أن زيت أريميدادي يمنع نمو البلاك ويحسن أعراض التهاب اللثة.

قد يقوم زيت أريميدادي أيضًا بما يلي:

تقوية الأسنان واللثة

تقليل التورم

شفاء تقرحات الفم

تخفيف الألم

لا يجب عليك استخدام زيت أريميدادي إذا كان لديك التهاب الجيوب الأنفية.